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Перед приездом Лукашенко в Гродно пропылесосили траву
Фото: president.gov.by
К приезду Александра Лукашенко плитку в некоторых местах полировали зубными щетками, а асфальт мыли вручную моющими средствами. В оздоровительном комплексе «Пышки», который посетил Лукашенко, накануне пылесосили даже газон, говорят местные!
Как передает
Правда, новую жизнь дома получили только снаружи. Внутри здания так и остались аварийными. Чего не скажешь о Гродненском государственном университете. Вход туда сегодня был только по спискам и паспортам и после тщательного досмотра. Для Лукашенко специально подготовили ковровую дорожку, а аудитории «украсили» символичной растяжкой «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь». Накануне студентам, которые встречались с Лукашенко, дали список разрешенных вопросов и приказали согласовать одежду, в которой они будут на встрече.
После приземления Лукашенко город перешел в режим настоящего чрезвычайного положения. На крышах домов – люди в штатском, на каждом перекрестке – по гаишнику, около переходов – несколько человек с рюкзаками и рациями. Все паркинги вдоль пути следования кортежа пустые: автомобили эвакуировали даже против воли собственников. Были проблемы и с общественным транспортом – большинство дорог перекрыли. Люди опаздывали на учебу и работу, а некоторые боялись выйти из дома.
Страха чиновникам добавляло и то, что Гродно – один из самых нелюбимых Лукашенко городов. За всю историю своего президентства он был здесь лишь трижды. Говорят, что причина немилости – в результатах первых выборов. Именно на Гродненщине Лукашенко получил наименьший процент голосов. С тех пор многие считают город оппозиционным и прозападным.
И как же при таких сверхусилиях местного чиновничества главе государства оценить «реальное положение вещей» в стране? Или, может, тотальная показуха, страх и спрятанная под ним нищета – это и есть реальное состояние сегодняшней Беларуси?
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Хаос приземлился в Гродно.
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