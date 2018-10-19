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Перед приездом Лукашенко в Гродно пропылесосили траву

20.10.2018 11:32 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Хаос приземлился в Гродно.

К приезду Александра Лукашенко плитку в некоторых местах полировали зубными щетками, а асфальт мыли вручную моющими средствами. В оздоровительном комплексе «Пышки», который посетил Лукашенко, накануне пылесосили даже газон, говорят местные!

Как передает «Белсат», сотни, если не тысячи людей готовили Гродно к приезду Лукашенко. Такого количества дворников в городе еще не видели, отмечают местные жители. С обочины убирали пыль и листья, равняли песок, меняли дорожные знаки и фонари, а кое-где даже заваривали люки. Балконы и фасады домов, которые выглядели хоть чуточку небрежно, экстренно приводили в надлежащее состояние. Закрасили даже красивый мурал ворона. На давно закрытой стройплощадке студенческого общежития вдруг появилась строительная техника. Корпели и над ветхими домами, давно предназначенными под снос – в них даже заменили окна, хотя раньше денег на ремонт «не было».


Правда, новую жизнь дома получили только снаружи. Внутри здания так и остались аварийными. Чего не скажешь о Гродненском государственном университете. Вход туда сегодня был только по спискам и паспортам и после тщательного досмотра. Для Лукашенко специально подготовили ковровую дорожку, а аудитории «украсили» символичной растяжкой «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь». Накануне студентам, которые встречались с Лукашенко, дали список разрешенных вопросов и приказали согласовать одежду, в которой они будут на встрече.

После приземления Лукашенко город перешел в режим настоящего чрезвычайного положения. На крышах домов – люди в штатском, на каждом перекрестке – по гаишнику, около переходов – несколько человек с рюкзаками и рациями. Все паркинги вдоль пути следования кортежа пустые: автомобили эвакуировали даже против воли собственников. Были проблемы и с общественным транспортом – большинство дорог перекрыли. Люди опаздывали на учебу и работу, а некоторые боялись выйти из дома.

Видео дня. Кортеж Лукашенко в центре Гродно

Страха чиновникам добавляло и то, что Гродно – один из самых нелюбимых Лукашенко городов. За всю историю своего президентства он был здесь лишь трижды. Говорят, что причина немилости – в результатах первых выборов. Именно на Гродненщине Лукашенко получил наименьший процент голосов. С тех пор многие считают город оппозиционным и прозападным.

И как же при таких сверхусилиях местного чиновничества главе государства оценить «реальное положение вещей» в стране? Или, может, тотальная показуха, страх и спрятанная под ним нищета – это и есть реальное состояние сегодняшней Беларуси?

В Гродно девушка стала переходить дорогу прямо перед кортежем Лукашенко (18+)

 
Теги: Гродно
 
 
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