Депутат Канопацкая: Лукашенко надо попросить у сына прощения



Виктор Лукашенко. Фото: Sputnik / Виктор Толочко

— Я сожалею только о том, что это заявление может на несколько лет откинуть ту работу, которую делало и гражданское общество, и Министерство внутренних дел, так как этот закон реально нужен в Беларуси. И если Александр Григорьевич бил своего сына, то я думаю, ему надо этим не хвастаться, а попросить у сына прощения.Я мать двоих детей, я могу сказать, что я, может быть, тоже когда-то там позволила себе ответить тем, что шлепнула ребенка по попе, но я не горжусь этим. Это не признак домашнего насилия, потому что у меня сейчас замечательные отношения с детьми. Но я считаю, что сегодня в Беларуси это явление существует, и пришло время его решать и решать кардинальным образом. Потому что семейное насилие — это не только когда ты бьешь своего ребенка. Это тогда, когда муж поднимает руку на жену, или тогда, когда она сидит в золотой клетке, и может быть, сама не понимает, как ей тяжело.Смотреть выпуск целиком: