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Мининформ заблокировал 12 интернет-ресурсов и 6 страниц Вконтакте
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам и 6 страницам в соцсети Вконтакте, сказано в сообщении ведомства.
Доступ к сайтам ограничен из-за ненадлежащей рекламы на основании уведомлений министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома. Страницы в соцсетях заблокированы из-за распространения информационных материалов, которые судом Октябрьского района г.Витебска признаны экстремистскими.
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам и 6 страницам в соцсети Вконтакте, сказано в сообщении ведомства.
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