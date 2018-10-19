Мининформ заблокировал 12 интернет-ресурсов и 6 страниц Вконтакте

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 12 интернет-ресурсам и 6 страницам в соцсети Вконтакте, сказано в сообщении ведомства.

Доступ к сайтам ограничен из-за ненадлежащей рекламы на основании уведомлений министерства антимонопольного регулирования и торговли и Мингорисполкома. Страницы в соцсетях заблокированы из-за распространения информационных материалов, которые судом Октябрьского района г.Витебска признаны экстремистскими.