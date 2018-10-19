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Минобороны Беларуси устроило экскурсию для иностранных дипломатов по воинской части

20.10.2018 12:02 — Разное | Интерфакс  
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Министерство обороны пригласило иностранных послов и дипломатов с семьями на экскурсию 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, которая размещена под Минском в военном городке Уручье.

Мероприятие проходит с участием министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра обороны Андрея Равкова, передает госагентство БелТА.

Участники встречи знакомятся с историей и задачами, стоящими перед бригадой, особенностями подготовки военных специалистов, образцами стрелкового оружия, состоящего на вооружении, а также образцами военной формы и экипировки военнослужащих.

"Это хорошая инициатива двух министров - главы оборонного ведомства Андрея Равкова и руководителя внешнеполитического ведомства Владимира Макея - пригласить послов посмотреть, как живут военнослужащие и как действует бригада. Все открыто и транспарентно. Для меня как для посла и человека невоенного очевидно, что Вооруженные Силы Беларуси выполняют задачи по защите территориальной целостности и независимости страны", - сказал агентству БелТА посол Венгрии в Беларуси Велько Ковалевич.

По словам посла, между вооруженными силами Беларуси и Сербии существует воееное взаимодействие в соответствии с подписанным соглашением о военно-технических контактах между двумя государствами. Он также подчеркнул важность проведения на постоянной основе совместных учений военнослужащих Беларуси и Сербии. В.Ковачевич напомнил, что министр обороны Сербии дважды посещал Беларусь, в том числе участвовал в открытии в августе этого года военного атташата при посольстве Сербии в Беларуси.

По данным белорусских СМИ, 120-я отдельная механизированная бригада – "одна из стальных опор в обороне Беларуси". В состав бригады включены три механизированных батальона. Один из батальонов входит в силы немедленного реагирования.

ГосСМИ сообщали, что "среди других военных объектов 120-я бригада для Александра Лукашенко особая: в начале 80-х он сам проходил здесь воинскую службу". 

 
 
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Министерство обороны пригласило иностранных послов и дипломатов с семьями на экскурсию 120-ю отдельную гвардейскую механизированную бригаду, которая размещена...
 
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