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"Обозначать надо ярче плуги, не только фликеры требовать". Почему происходят ДТП с сельхозтехникой
Раскореженное авто и четверо погибших — таков результат вчерашней аварии, в которой легковушка врезалась в трактор с плугами. Статистика ДТП свидетельствует о том, что аварии с сельхозтехникой чаще происходят весной и осенью: во время посевных и уборочных работ. AUTO.TUT.BY вспомнил, какие дорожные происшествия с пострадавшими происходили в последние года, а также узнал у бывшего директора колхоза, что он думает о таких авариях.
Весной и осенью ДТП с сельхозтехниковй происходят чаще
Напомним,
За рулем Renault Logan была 40-летняя женщина, с салоне авто ехали еще 4 пассажира. В результате столкновения четыре женщины от полученных травм скончались на месте ДТП: 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами. По предварительной информации СК, водитель не заметила плуг, прицепленный к трактору, и врезалась в него.
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В результате ДТП мужчина и женщина (1994 и 1993 годов рождения, соответственно) — пассажиры легкового автомобиля — погибли на месте.
В результате ДТП 32-летний водитель легковушки получил травмы, но не госпитализировался. Также в аварии пострадал 6-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.
Toyota Corolla Verso столкнулась с попутным трактором John Deere с плугами
После столкновения Toyota вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 14-летний пассажир авто получил травмы.
Три человека получили тяжелейшие травмы в
23-летний водитель Volkswagen Golf, не имея прав на управление авто, выбрал небезопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении трактора МТЗ-3022 с плугами.
В легковом автомобиле оказались заблокированы водитель и два пассажира. При помощи специнструмента их из искореженного авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
«Надо ярче освещать сельхозтехнику»
Один из бывших руководителей белорусского колхоза на условиях анонимности рассказал AUTO.TUT.BY о том, что, по его мнению, становится причиной ДТП с сельхозтехникой.
— Конечно, раньше таких аварий было меньше. Да потому, что и транспорта у нас на дорогах было мало. Да и сельхозтехника тогда была другая: маленькие трактора, навесное оборудование не такое широкое и длинное — вот и разминались машины на дороге спокойно, — говорит мужчина.
Сегодня техника в СПК разная: бывает, что кто-то еще использует и «самоделки», которые выходят за габариты транспортного средства, к которому прицеплены, но при этом светоотражателей и поворотников на них нет. Но есть и современная, энергонасыщенная техника, дополнительное оборудование которой очень широкое, порой оно занимает две полосы на дороге общего пользования. На каких-то из них есть катафоты, на иных — не предусмотрено.
— Едет такой на дороге с девятикорпусным плугом, а он же длинный — в темноте, подъезжая сзади, водитель его может и не заметить. Думаю, что надо обозначать ярче такое оборудование, не только фликеры у людей требовать.
Бывший руководитель говорит, что инженер предприятия обязан проводить технику безопасности с механизаторами, а те должны расписываться в специальном журнале.
— Но инженеры разные бывают: кто-то скажет, как надо правильно выезжать на дорогу, мол, десять раз посмотри, прежде, чем выехать, напомнит, что повороты нельзя забывать включать. А другой — хорошо, если пару слов скажет, и все на этом. Иногда механизаторы едут выпившие, от этого плохо видят, что происходит вокруг. Но в последние годы пьяниц в колхозах все меньше — люди боятся потерять работу.
Наш собеседник считает, что и водители должны быть все время на чеку, особенно — в период посевной и уборочной.
— Не летите с большой скоростью. Не везде в сельской местности есть освещение, и не каждый трактор или другой сельхозтранспорт будет подсвечен фонарями. Очень много случаев, когда в таких ДТП виноваты сами водители легковушек.
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Статистика ДТП свидетельствует о том, что аварии с сельхозтехникой чаще происходят весной и осенью: во время посевных и уборочных работ
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