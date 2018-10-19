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"Обозначать надо ярче плуги, не только фликеры требовать". Почему происходят ДТП с сельхозтехникой

20.10.2018 12:54 — Разное | Tut.by  
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Раскореженное авто и четверо погибших — таков результат вчерашней аварии, в которой легковушка врезалась в трактор с плугами. Статистика ДТП свидетельствует о том, что аварии с сельхозтехникой чаще происходят весной и осенью: во время посевных и уборочных работ. AUTO.TUT.BY вспомнил, какие дорожные происшествия с пострадавшими происходили в последние года, а также узнал у бывшего директора колхоза, что он думает о таких авариях.


Фото: Игорь Владимиров, vk.com/dtpmogilev

Весной и осенью ДТП с сельхозтехниковй происходят чаще

Напомним, авария произошла около 19.00 19 октября, на трассе Чериков — Могилев — Костюковичи: Renault Logan врезалась в трактор «Беларус» с пахотным плугом.

За рулем Renault Logan была 40-летняя женщина, с салоне авто ехали еще 4 пассажира. В результате столкновения четыре женщины от полученных травм скончались на месте ДТП: 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами. По предварительной информации СК, водитель не заметила плуг, прицепленный к трактору, и врезалась в него.

В апреле текущего года авария с сельхозтехникой произошла в Солигорском районе Минской области. 24-летний водитель BMW в составе свадебного кортежа ехал по трассе Челонец — Гоцк. Для обгона колонны из пяти машин он выехал на встречку со скоростью не менее 81,3 км/ч. После их опережения при перестроении в правую полосу, водитель не учел интенсивность движения и, приблизившись на небезопасное расстояние к двигавшемуся в попутно трактору FENDT 930, столкнулся с ним.


Фото: ГАИ

В результате ДТП мужчина и женщина (1994 и 1993 годов рождения, соответственно) — пассажиры легкового автомобиля — погибли на месте.

Комбайн и легковушка столкнулись в сентябре прошлого года в Узденском районе, на 33-м километре трассы Копыль — Бобовня — Логовище. 47-летний водитель зерноуборочного комбайна «Полесье» ехал в сторону деревни Островок и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении Ford Mondeo.


Фото: ГАИ Минской области

В результате ДТП 32-летний водитель легковушки получил травмы, но не госпитализировался. Также в аварии пострадал 6-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести ребенок был доставлен в больницу.

Toyota Corolla Verso столкнулась с попутным трактором John Deere с плугами 18 октября прошлого года, около 20.20, на 8-м километре трассы Слуцк — Погост в Слуцком районе. Причиной столкновения была неправильно выбранная скорость движения водителем легковушки.

После столкновения Toyota вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП 14-летний пассажир авто получил травмы.

Три человека получили тяжелейшие травмы в ДТП, которое произошло ночью 5 апреля 2017 года вблизи деревни Кудричи Мстиславского района.


23-летний водитель Volkswagen Golf, не имея прав на управление авто, выбрал небезопасную дистанцию до ехавшего впереди в попутном направлении трактора МТЗ-3022 с плугами.

В легковом автомобиле оказались заблокированы водитель и два пассажира. При помощи специнструмента их из искореженного авто доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

«Надо ярче освещать сельхозтехнику»

Один из бывших руководителей белорусского колхоза на условиях анонимности рассказал AUTO.TUT.BY о том, что, по его мнению, становится причиной ДТП с сельхозтехникой.

— Конечно, раньше таких аварий было меньше. Да потому, что и транспорта у нас на дорогах было мало. Да и сельхозтехника тогда была другая: маленькие трактора, навесное оборудование не такое широкое и длинное — вот и разминались машины на дороге спокойно, — говорит мужчина.

Сегодня техника в СПК разная: бывает, что кто-то еще использует и «самоделки», которые выходят за габариты транспортного средства, к которому прицеплены, но при этом светоотражателей и поворотников на них нет. Но есть и современная, энергонасыщенная техника, дополнительное оборудование которой очень широкое, порой оно занимает две полосы на дороге общего пользования. На каких-то из них есть катафоты, на иных — не предусмотрено.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Едет такой на дороге с девятикорпусным плугом, а он же длинный — в темноте, подъезжая сзади, водитель его может и не заметить. Думаю, что надо обозначать ярче такое оборудование, не только фликеры у людей требовать.

Бывший руководитель говорит, что инженер предприятия обязан проводить технику безопасности с механизаторами, а те должны расписываться в специальном журнале.

— Но инженеры разные бывают: кто-то скажет, как надо правильно выезжать на дорогу, мол, десять раз посмотри, прежде, чем выехать, напомнит, что повороты нельзя забывать включать. А другой — хорошо, если пару слов скажет, и все на этом. Иногда механизаторы едут выпившие, от этого плохо видят, что происходит вокруг. Но в последние годы пьяниц в колхозах все меньше — люди боятся потерять работу.

Наш собеседник считает, что и водители должны быть все время на чеку, особенно — в период посевной и уборочной.

— Не летите с большой скоростью. Не везде в сельской местности есть освещение, и не каждый трактор или другой сельхозтранспорт будет подсвечен фонарями. Очень много случаев, когда в таких ДТП виноваты сами водители легковушек.

 
Теги: Могилев
 
 
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Статистика ДТП свидетельствует о том, что аварии с сельхозтехникой чаще происходят весной и осенью: во время посевных и уборочных работ
 
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