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Реклама и экстремизм: Мининформ заблокировал 12 интернет-ресурсов и 6 страниц «ВКонтакте»
Новости Беларуси. Мининформ ограничил доступ к двенадцати интернет-ресурсам и шести страницам в социальной сети «ВКонтакте».
Как
Интернет-ресурсы заблокированы за ненадлежащую рекламу, а вк-страницы – за распространение материалов, которые решением суда Октябрьского района Витебска признаны экстремистскими.
Летом 2018 года Мининформ ограничил доступ к четырём интернет-ресурсам.
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Новости Беларуси. Мининформ ограничил доступ к двенадцати интернет-ресурсам и шести страницам в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщается на сайте...
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