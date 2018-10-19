Tesla начала продажи самой доступной версии седана Model 3 с запасом хода 418 километров

Компания Tesla в США и Канаде начала прием заказов на новую модификацию компактного электрического седана Model 3 Mid Range. Машина оценивается в 45 000 долларов без учета субсидий и бонусов от государства, которые могут составлять до 11 800 долларов, если заказать электрокар до конца года.





Это на 9000 долларов меньше стоимости седана Model 3 Long Range, который оснащается двумя электродвигателями и на одной зарядке способен проехать до 500 км. У базовой Model 3 характеристики, разумеется, скромнее — у нее только один электромотор (его отдачу Tesla не разглашает) и задний привод. Если верить официальному сайту Tesla, до 60 миль/ч (97 км/ч) Model 3 Mid Range разгоняется за 5,6 секунды, что на 1,1 секунды медленнее версии Long Range. Максимальная скорость достигает 201 км/ч против 233 км/ч у «дальнобойной» Model 3. Заряда батарей должно хватить на 260 миль (418 км) пробега.





Впрочем, Model 3 Mid Range пробудет базовой версией электрокара временно. Через 4−6 месяцев Tesla обещает вывести Model 3 Standard Range за 35 000 долларов, которую Илон Маск анонсировал еще два года назад — известно, что у нее дальность электрохода составит 220 миль (354 км).