«Молодой лось увидел Пермь и умер от страха». Автор ЖЖ собрал самые безумные заголовки СМИ в 2018 году

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Пользователь lizardian на своей странице в livejournal опубликовал крутейшую подборку реальных заголовков в русскоязычных СМИ за первую половину 2018 года. Мы просто обязаны показать ее вам.
• «Искать невест и лечиться: что делать туристам 10 дней в Гродно»
• «Деревья, выбегающие на курс движения автомобиля, терроризируют бердичевских водителей»
• «Распутной жительнице Воронежа посоветовали ценить момент»
• «Найденная в Березанском лимане корюшка принесла рыбаку горюшко – его задержал Николаевский рыбоохранный патруль»
• «В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер»
• «Режиссер Гильермо дель Торо пока не готов переехать жить в Минск»
• «Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции»
• «Астраханцы в Египте смогут не только отдохнуть, но и заработать на продаже органов»
• «Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора»
• «Через 42 года жительница Приозерска вспомнила, что ее муж куда-то ушел»
• «Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров»
• «В Саратове собран совет по перекрашиванию цирка из серого цвета в светло-серый»
• «Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы «Ё»
• «Тушение теплохода на Москве-реке осложнялось отсутствием воды»
• «Ученые углубились в мир галлюциногенных грибов и вернулись с интересными выводами»
• «На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить»
• «Брянские медики исключили цыган из числа инопланетян»
• «Изрядно приняв на грудь, ростовчанин насладился проникновением в ВАЗ»
• «Кемеровчане в день выборов президента смогут поесть»
• «Чудо-бабушка: 70-летнюю сыктывкарку обвиняют в избиении пяти соседей лопатой»
• «Эту незамерзайку приморцам пить не рекомендуют»
• «Откинувший копыта пассажир маршрутки Ростова вызвал гомерический хохот у горожан»
• «Калининградская таможня уничтожила 1,5 тысяч ниндзя»
• «Срезающего путь воронежца наказал бог весны»
• «Костромичи из-за обвала рубля срочно закупились котами»
• «В Северодвинске готовятся к пробуждению медведя-некрофила»
• «Секс и медведей ищут в Интернете этой весной неутомимые жители Ростовской области»
• «Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли»
• «Секс-шоп, который поимела жизнь, нашли в Воронеже»
• «В Астраханской области фермер пожелал стать владычицей речной»
• «Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова»
• «В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки»
• «Воронежцы выложили из мёртвых комаров приветственную надпись»
• «Пермяки продолжат кидаться навозом даже без поддержки государства»
• «Из лагеря им. Терешковой убрали портрет Терешковой, так как все думали, что это жена директора»
• «Оказавшуюся Андреем проститутку Машу заподозрили в пристрастии к старушкам»
• «Семья из Башкирии долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран»
• «Воронежцев попросили не быть свиньями, но они не смогли»
• «Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника»
• «Молодой лось увидел Пермь и умер от страха»
Теги
: Гродно
, Минск
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Пользователь lizardian на своей странице в livejournal опубликовал крутейшую подборку реальных заголовков в русскоязычных СМИ за первую половину 2018 года. Мы просто обязаны...