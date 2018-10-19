«Молодой лось увидел Пермь и умер от страха». Автор ЖЖ собрал самые безумные заголовки СМИ в 2018 году



Пользователь lizardian на своей странице в livejournal опубликовал крутейшую подборку реальных заголовков в русскоязычных СМИ за первую половину 2018 года. Мы просто обязаны показать ее вам.



• «Искать невест и лечиться: что делать туристам 10 дней в Гродно»



• «Деревья, выбегающие на курс движения автомобиля, терроризируют бердичевских водителей»



• «Распутной жительнице Воронежа посоветовали ценить момент»



• «Найденная в Березанском лимане корюшка принесла рыбаку горюшко – его задержал Николаевский рыбоохранный патруль»



• «В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер»



• «Режиссер Гильермо дель Торо пока не готов переехать жить в Минск»



• «Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции»



• «Астраханцы в Египте смогут не только отдохнуть, но и заработать на продаже органов»



• «Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора»



• «Через 42 года жительница Приозерска вспомнила, что ее муж куда-то ушел»



• «Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров»



• «В Саратове собран совет по перекрашиванию цирка из серого цвета в светло-серый»



• «Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы «Ё»



• «Тушение теплохода на Москве-реке осложнялось отсутствием воды»



• «Ученые углубились в мир галлюциногенных грибов и вернулись с интересными выводами»



• «На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить»



• «Брянские медики исключили цыган из числа инопланетян»



• «Изрядно приняв на грудь, ростовчанин насладился проникновением в ВАЗ»



• «Кемеровчане в день выборов президента смогут поесть»



• «Чудо-бабушка: 70-летнюю сыктывкарку обвиняют в избиении пяти соседей лопатой»



• «Эту незамерзайку приморцам пить не рекомендуют»



• «Откинувший копыта пассажир маршрутки Ростова вызвал гомерический хохот у горожан»



• «Калининградская таможня уничтожила 1,5 тысяч ниндзя»



• «Срезающего путь воронежца наказал бог весны»



• «Костромичи из-за обвала рубля срочно закупились котами»



• «В Северодвинске готовятся к пробуждению медведя-некрофила»



• «Секс и медведей ищут в Интернете этой весной неутомимые жители Ростовской области»

• «Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли»

• «Секс-шоп, который поимела жизнь, нашли в Воронеже»



• «В Астраханской области фермер пожелал стать владычицей речной»



• «Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова»



• «В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки»



• «Воронежцы выложили из мёртвых комаров приветственную надпись»



• «Пермяки продолжат кидаться навозом даже без поддержки государства»



• «Из лагеря им. Терешковой убрали портрет Терешковой, так как все думали, что это жена директора»



• «Оказавшуюся Андреем проститутку Машу заподозрили в пристрастии к старушкам»



• «Семья из Башкирии долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран»



• «Воронежцев попросили не быть свиньями, но они не смогли»



• «Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника»



• «Молодой лось увидел Пермь и умер от страха»