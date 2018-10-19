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«Молодой лось увидел Пермь и умер от страха». Автор ЖЖ собрал самые безумные заголовки СМИ в 2018 году

20.10.2018 12:21 — Разное | KYKY  
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Пользователь lizardian на своей странице в livejournal опубликовал крутейшую подборку реальных заголовков в русскоязычных СМИ за первую половину 2018 года. Мы просто обязаны показать ее вам. 

•    «Искать невест и лечиться: что делать туристам 10 дней в Гродно»

•    «Деревья, выбегающие на курс движения автомобиля, терроризируют бердичевских водителей»

•    «Распутной жительнице Воронежа посоветовали ценить момент»

•    «Найденная в Березанском лимане корюшка принесла рыбаку горюшко – его задержал Николаевский рыбоохранный патруль»

•    «В Иркутске под лёд провалился трактор, который вытаскивал автокран, который вытаскивал бульдозер»

•    «Режиссер Гильермо дель Торо пока не готов переехать жить в Минск»

•    «Китаец пытался въехать из Казахстана в Кыргызстан по паспорту гражданина Узбекистана купленного в Турции»

•    «Астраханцы в Египте смогут не только отдохнуть, но и заработать на продаже органов»

•    «Мозырское кунг-фу: девушки ногами разбили 38 секций бетонного забора»

•    «Через 42 года жительница Приозерска вспомнила, что ее муж куда-то ушел»

•    «Памятник трактору завелся после освящения на глазах у заплакавших пенсионеров»

•    «В Саратове собран совет по перекрашиванию цирка из серого цвета в светло-серый»

•    «Кубанский пенсионер вербовал в библиотеке сторонников буквы «Ё»

•    «Тушение теплохода на Москве-реке осложнялось отсутствием воды»

•    «Ученые углубились в мир галлюциногенных грибов и вернулись с интересными выводами»


•    «На трассе под Рязанью бродят кабаны, которые не знают, как дальше жить»


•    «Брянские медики исключили цыган из числа инопланетян»

•    «Изрядно приняв на грудь, ростовчанин насладился проникновением в ВАЗ»

•     «Кемеровчане в день выборов президента смогут поесть»

•    «Чудо-бабушка: 70-летнюю сыктывкарку обвиняют в избиении пяти соседей лопатой»

•    «Эту незамерзайку приморцам пить не рекомендуют»

•    «Откинувший копыта пассажир маршрутки Ростова вызвал гомерический хохот у горожан»

•     «Калининградская таможня уничтожила 1,5 тысяч ниндзя»

•    «Срезающего путь воронежца наказал бог весны»

•    «Костромичи из-за обвала рубля срочно закупились котами»

•    «В Северодвинске готовятся к пробуждению медведя-некрофила»

•    «Секс и медведей ищут в Интернете этой весной неутомимые жители Ростовской области»

•    «Девушки из Лиды решили поиграть в проституток и проиграли»

•    «Секс-шоп, который поимела жизнь, нашли в Воронеже»

•    «В Астраханской области фермер пожелал стать владычицей речной»

•    «Пушистая красавица-лисичка принесла людям улыбку, бешенство и смерть прямо в центре Ростова»

•    «В Красноярске бабушка лечила суставы героином по совету соседки»

•    «Воронежцы выложили из мёртвых комаров приветственную надпись»

•    «Пермяки продолжат кидаться навозом даже без поддержки государства»

•    «Из лагеря им. Терешковой убрали портрет Терешковой, так как все думали, что это жена директора»

•    «Оказавшуюся Андреем проститутку Машу заподозрили в пристрастии к старушкам»

•    «Семья из Башкирии долгие годы принимала Уголовный кодекс за Коран»

•    «Воронежцев попросили не быть свиньями, но они не смогли»

•    «Сожитель омички выкопал в огороде своего предшественника»

•    «Молодой лось увидел Пермь и умер от страха»

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пользователь lizardian на своей странице в livejournal опубликовал крутейшую подборку реальных заголовков в русскоязычных СМИ за первую половину 2018 года. Мы просто обязаны...
 
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