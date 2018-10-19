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Задержан водитель трактора, в который врезался "Рено" в Чериковском районе
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Чериковском районе, в результате которого погибли четыре человека и один пострадал, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.
Следствие установило, что плуг, с которым столкнулся "Рено", не был оборудован габаритными огнями и световозвращающими элементами. По подозрению в совершении преступления задержан водитель трактора. "Расследование продолжается", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, трагическое ДТП произошло около 19.00 19 октября на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи. Легковушкой управляла 40-летняя водитель, она врезалась в ехавший впереди в попутном направлении трактор с прицепным устройством. Водитель "Рено" и еще три пассажирки от полученных травм скончались на месте, еще одна 19-летняя пассажирка в тяжелом состоянии госпитализирована.-0-
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20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Чериковском районе, в результате которого погибли четыре человека и один...
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