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Убийцу белорусской журналистки Черкасовой не могут найти уже 14 лет

20.10.2018 12:48 — Разное | Партизан  
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14 лет назад, 20 октября вечером тело женщины было обнаружено в квартире с множественными ножевыми ранениями. Злоумышленник нанес ей не менее 20 ударов ножом.

Правоохранительные органы до сих пор не установили, кто убил 14 лет назад белорусскую журналистку Веронику Черкасову.Среди подозреваемых в свое время фигурировали несовершеннолетний сын женщины и ее отец, которому на тот момент было 63 года, пишет sputnik.by

Обеспокоенные ее отсутствием на работе родственники обратились в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции обнаружили тело женщины, лежащее в крови. Тогда в ГУВД Минска сообщали, что металлическая дверь в квартиру женщины взломана не была, из квартиры не было ничего похищено.
Было возбуждено уголовное дело по ст. 139 - убийство с особой жестокостью. Следствие начало отрабатывать все возможные версии, но одной из основных следователи назвали бытовую версию и в качестве подозреваемых были названы ее несовершеннолетний сын школьник старших классов и отец, которому на тот момент было 63 года. 

Правоохранительные органы неохотно делились информацией о том, как идет расследование резонансного дела, но через месяц подозрения с них были сняты.


Правозащитники и коллеги Черкасовой настаивали, что это было заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью Черкасовой. До сих пор убийца журналистки не установлен.

Вероника Черкасова родилась в 1959 году. После окончания журфака БГУ В.Черкасова работала в молодежной редакции белорусского телевидения, в газетах "Голас Радзiмы", "Имя", "Белорусская деловая газета", "Белорусская газета", "Труд в Белоруссии", "Солидарность". На момент смерти ей было 45 лет.


 
Теги: Минск
 
 
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14 лет назад, 20 октября вечером тело женщины было обнаружено в квартире с множественными ножевыми ранениями. Злоумышленник нанес ей не менее 20 ударов ножом.
 
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