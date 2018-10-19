Перековка: Как в Бресте из законопослушных граждан оппозиционеров делают

Виктор МАРЧУК





Противостояние противников строительства под Брестом аккумуляторного завода и местных властей перешло в стадию жесткого давления со стороны последних. Пока еще дубинки по головам горожан, отважившихся выйти в воскресенье на площадь областного центра, не «гуляют», но омоновцы, после недолгих церемоний, а то и вовсе без них, людей в спецавтомобили пакуют. Причем с каждым октябрьским воскресеньем все больше.





Так, традиционное кормление голубей на площади Ленина 7 октября закончилось задержанием пятерых противников завода. Правда, четверых из них в тот же день отпустили, но одного отправили ночевать в ИВС.





На следующий день задержанных накануне нарушителей спокойствия властей ждала судебная экзекуция – их привлекли к административной ответственности и назначили штрафы. С этим у нас за последние 20 с лишним лет никаких проблем не возникает. По части наказаний система работает исправно.





Это же гораздо проще, чем, к примеру, свои же прогнозные показатели по росту ВВП выполнить или средние зарплаты довести хотя бы до уровня «всем по тысяче».





Через неделю – 14 октября – размах задержаний вырос в три раза, а закрытых в ИВС – в 10 раз. Вот бы такими, ну или хотя бы близкими, темпами объемы промышленного производства в стране росли или урожайность и привесы в сельском хозяйстве. Но, увы. Рекорды по задержаниям ставить гораздо проще. Тем более что в Бресте некоторые люди с площади теперь сами к автозаку сдаваться идут. Знают: все равно повяжут.





В результате ночь с воскресенья на понедельник в ИВС провели правозащитник Роман Кисляк, блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, политик Николай Статкевич и его соратник Григорий Погарцев, активисты Виталий Казак, Дмитрий Андросюк, Владимир Мороз, Олег Вялов. Кроме них были и еще задержанные.





В вину этим людям вменяется участие в несанкционированном массовом мероприятии. Кстати, что касается массовости, то 14 октября народа на площади было больше, чем 7 октября. То есть не побоялись, пришли, несмотря на показательные задержания. Мало того, еще и митинг импровизированный провели с пламенными речами.





В числе выступающих был и один из самых активных противников строительства аккумуляторного завода Демьян Лепесевич. Он напомнил, что вместе с соратниками много раз обращался к властям с просьбой разрешить митинг против завода. Но на свои обращения брестчане неизменно получают отказы. Только один раз просьба была удовлетворена, и в апреле удалось провести митинг «Брестчанки против свинца».





«Власть нас сама сюда толкает на нарушение закона. Она таким образом хочет из нас сделать преступников», – подчеркнул Лепесевич, отметив при этом, что «мы до сих пор действовали строго в рамках закона и ни один пункт закона не нарушили, как бы им ни хотелось. И то, что мы сегодня пришли, от бессилия мы пришли, потому что нам не дали права выйти и сказать правильно, по закону, свое слово».





Он также напомнил, что противники строительства завода много раз обращались в органы власти с письмами, в которых заостряли внимание на фактах нарушения закона и коррупции.





«Лично я отправил обращения в Совет министров, в Совет безопасности и другие органы, – рассказал он. – И отовсюду мне пришел ответ, что мы этим не занимаемся. Отправляйте куда-нибудь подальше. Вот так работают наши службы. Позор этим службам!».





Завершая свое короткое выступление, Демьян Лепесевич признался, что еще год назад не думал, что станет человеком, который выступает против власти. «Сейчас я против власти. Власть сама из меня делает оппозиционера. Она уже это сделала», – заявил этот заслуживающий большого уважения человек.









Не знаю, станет ли Брест центром отечественного аккумуляторостроения, но кузницей оппозиционных кадров его можно называть уже сегодня.





Будьте здоровы и не позволяйте никому посягать на ваши законные права и свободы!



