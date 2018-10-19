Минское «Динамо» начинает выездную серию в Континентальной хоккейной лиге матчем против новосибирской «Сибири».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане проиграли семь матчей подряд, чего не было уже 10 лет. На выезд команду вопреки слухам повез Горди Дуайер, который избежал отставки после провальной серии.

Что касается «Сибири», то команда Александра Андриевского после ужасающего старта смогла немного выправить ситуацию. Новосибирцы по-прежнему занимают последнее место в таблице, но уже вплотную подобрались к «Адмиралу».

«Сибирь»: Тэйлор (Красиков); Логинов — Алексеев (А), Саюстов — Дугин — Бертран; Морозов — Демидов, Казаков — Комаров — Михайлов; Наумов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шаров; Пешехонов — Бодров — Ткаченко; Пиганович (К), Пелтола (А).

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Хенкель — Осипов, Дроздов — С. Костицын (К) — А. Костицын (А); Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Артемов — Волков — Когалев; Евенко.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.