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Внешнюю сторону путепровода на МКАД в Лошице открыли для движения транспорта

20.10.2018 14:07 — Разное | Tut.by  
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Днем 20 октября открыли движение по внешнему кольцу МКАД на путепроводе в Лошице. Планируется, что через две недели транспорт пустят и по внутреннему кольцу.



На путепроводе на внутренней части кольца работы пока продолжатся. Открыть движение по внутренней стороне МКАД планируют 5 ноября. Полностью же открыть транспортную развязку, как и анонсировалось, планируют к 7 ноября. Тогда движение откроется и под путепроводом — со стороны Игуменского тракта и улицы Бабушкина.




Напомним, путепровод на МКАД в районе Лошицы просел в начале августа. Причиной была названа треснувшая балка. Как утверждали специалисты, балка треснула из-за того, что не выдержала нагрузки от движения транспортных средств большой грузоподъемности.


Аналогичную конструкцию имеют еще 3 путепровода на кольцевой: над железнодорожными путями в районе филиала БГУ, рядом с просевшим и около улицы Скорины. Им также требуется ремонт, и дорожники планируют его выполнить.

Ориентировочно ремонт путепроводов на 2-м и 24-м км начнется в 2019 году. Сейчас ГП «Гордорстрой» ведет предпроектные проработки по этим объектам. Нет точной даты, когда работы будут завершены, так как пока неизвестно, что именно там потребуется делать: капремонт, реконструкцию или замену нескольких балок.


Что касается ремонта путепровода на 18-м км, то работы на нем будут делать уже после дополнительного обследования БелдорНИИ во втором квартале 2020 года.


В начале октября на этих путепроводах запретили движение большегрузов. Так, автомобилям тяжелее 10 т больше нельзя ездить по путепроводам на 2-м км МКАД (через железную дорогу, между улицами Скорины и Дачной) и на 18-м км (через железную дорогу между Лошицей и Курасовщиной), а также на внутренней стороне 24-го км (через железную дорогу, в районе улицы Наполеона Орды и улицы Ландера). По внешней стороне путепровода на 24-м км МКАД запрещено ездить машинам, которые весят более 5 т.

 
 
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Открыть движение по внутренней стороне МКАД планируют 5 ноября, а на всей развязке - седьмого.
 
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