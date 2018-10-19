В Нидерландах выдали первый паспорт для «нейтрального» пола

Власти Нидерландов впервые выдали гражданину страны паспорт, где вместо стандартных мужского (М) и женского (V) пол обозначен буквой Х (нейтральный, средний).

Обладателем (или обладательницей) уникального документа стал(а) Леона Зекерс 57 лет от роду. Этот человек родился мужчиной, но в 2001 году сделал операцию по смене пола на женский. Сейчас Зекерс воспринимает свой пол как «средний».

Чтобы получить паспорт, который отражал бы его (её) половую самоидентификацию, Зекерс пришлось пройти через суд. Процесс Леона выиграл(а): суд постановил разрешить регистрацию граждан «нейтрального» пола.

Согласно статистике, около 4% населения Нидерландов также не относят себя ни к мужскому, ни к женскому полу.