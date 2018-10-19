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В районе проходит акция «Чистый лес-2018»

20.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В районе проходит акция «Чистый лес-2018»
Республиканская добровольная акция «Чистый лес», инициатором которой выступает Министерство лесного хозяйства, проходит ежегодно. Нынешнее мероприятие приурочено к Году малой родины. 
Сегодня каждый неравнодушный белорус смог присоединиться к работникам лесного хозяйства и помочь убрать в лесах несанкционированные свалки, строительные и бытовые отходы, поработать на благоустройстве территорий, прилегающих к мемориальным комплексам и памятным местам, примыкающих к автомобильным и железнодорожным дорогам, вокруг населенных пунктов. 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»

 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»


Активно включились в акцию и работники Свислочского лесничества ГЛХУ «Волковысский лесхоз». Трудились на разных участках: на дорогах Свислочь – Порозово, Свислочь – Волковыск и прилегающих к ним лесных массивах. Особое внимание уделено въездам в леса, придорожным полосам, местам отдыха. 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»


На участке в районе дороги Свислочь – Кваторы вместе с и. о. лесничего Денисом Лобачем работали помощники-добровольцы: депутат районного Совета депутатов Марина Янюк и активисты ОО «Белорусский республиканский союз молодежи». 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»

 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»

 


Денис ЛОБАЧ, и. о. лесничего Свислочского лесничества ГЛХУ «Волковысский лесхоз»: 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»

 
Для работников лесного хозяйства уборка леса – не единоразовая акция. Убираем лес по мере необходимости на протяжении всего года. Организуя акцию «Чистый лес», мы стремимся достичь сразу двух целей. Первая – навести в лесу порядок. Второе – и это главное – пропагандировать среди населения бережное отношение к одному из значимых природных ресурсов нашей страны – лесу. Приятно видеть со стороны общественности активную поддержку и неравнодушное отношение. 

Дарья КЛИМЕЦ, педагог-организатор центра творчества детей и молодежи, активистка ОО БРСМ: 

В районе проходит акция «Чистый лес-2018»

– С удовольствием присоединилась к ребятам. Дело нужное, ведь экология, чистота леса – это важно. Молодежь – самая активная часть общества. Кому, как не молодым, быть впереди?! У нас, как говорится, вся жизнь впереди. И мы хотим жить в чистом мире, бывать в чистом лесу… Знаете, я педагог. Это тоже обязывает, рождает ответственность. Хочу быть примером для детей. Если говорить об экологическом воспитании, то участие в подобных акциях – не лучший ли пример?.. 

 


Наталья ТУРКО. 
Фото автора.

 
 
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Республиканская добровольная акция «Чистый лес», инициатором которой выступает Министерство лесного хозяйства, проходит ежегодно. Нынешнее мероприятие...
 
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