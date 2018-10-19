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Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе

20.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе
С богатой на витамины и микроэлементы клюквой по своей целебности может сравниться далеко не каждая ягода. Ценители этого природного антибиотика сейчас устремились на болота - начался горячий сезон сбора ягоды. Кипит работа и в ОАО "Полесские журавины": в распоряжении предприятия, которое разместилось вблизи деревни Селище в Пинском районе, почти 85 га клюквы. Это, между прочим, одна из самых больших плантаций в мире. 

Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе


Правда, урожайность - не самая приятная тема для руководителя: с учетом погодных условий показатели этого года не такие высокие, как хотелось бы. "Когда клюква зацвела, зарядил дождь. В итоге много пыльцы вымыло, пчелы не работали. Позже сказалась и засуха. Поэтому, думаю, соберем около 300 т клюквы в этом году. Около 50% уже убрали, остальное доберем до конца октября. Половину ягод отправим на экспорт, из них около 84% - в Россию, оставшиеся 16% - в страны Европы. В целом максимальная урожайность - 13,5 т с чека, хотя с некоторых удается собрать всего 1-2 т. Не всегда все получается так, как мы того хотим", - разводит руками Василий Лягуский. С такой ситуацией здесь мириться не намерены. В планах - своими силами увеличить площади клюквы и провести реконструкцию - пересадить ягодник. Также в будущем начнется строительство новой сортировочной линии.

В это время начинает работу техника. Директор предприятия посвящает нас в тонкости сбора клюквы мокрым способом. Когда ягода созреет, чек заполняют водой. Далее на участок выходят машины, которые обрывают черешки с клюквой водными струями, в итоге ягода всплывает на поверхность. Потом работники заходят в воду и сгоняют ягоду к транспортеру понтонами, где очищают ее от мусора и выгружают на прицеп. Собранный урожай везут на сортировку, откуда клюкву отправляют на заморозку либо на реализацию в свежем виде.

Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе

 

Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе

 

На одной делянке машины последовательно "бродят" по воде, оставляя за собой кроваво-красный след из клюквы. На соседнем чеке идет погрузка ягод на прицеп - весь урожай с участка уже согнали ближе к берегу. В числе тех, кто вооружен вилами и задействован на очистке клюквы от мусора, инженер-гидротехник Виталий Садуха. На "Полесских журавинах" он работает уже 11 лет - пришел по распределению, уходить не хотелось. "Хотя саму клюкву я не люблю - кислая очень, но работать с ней очень нравится. За столько лет эта ягода стала частью жизни", - признается он.
Спустя какое-то время на чеки без воды выходят десятки работников с ведрами. Сначала они собирают клюкву, потом - перебирают. Ягода, полученная сухим способом, ценится выше и идет на экспорт в Англию.

Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе

олодное утро незаметно сменяется жарким полуднем. Мужчины, занятые на транспортировке ягод, начали работать раньше, поэтому уже отправляются на обед. Вскоре на перекус пойдут и трудолюбивые сборщики. 

После небольшого перерыва работа возобновляется. Отдыхать некогда: урожай ягоды нужно убрать до начала заморозков. "Мужики, за работу", - слышится у чека. Работники возвращаются в "пруд", покрытый пунцовым ковром спелой клюквы, и продолжают добычу красного золота.

 БелТА.

 
 
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С богатой на витамины и микроэлементы клюквой по своей целебности может сравниться далеко не каждая ягода. Ценители этого природного антибиотика сейчас...
 
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