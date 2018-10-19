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Красное золото Полесья - как проходит сбор клюквы на самой большой плантации в Европе
20.10.2018 — Разное | Свислочская газета
В это время начинает работу техника. Директор предприятия посвящает нас в тонкости сбора клюквы мокрым способом. Когда ягода созреет, чек заполняют водой. Далее на участок выходят машины, которые обрывают черешки с клюквой водными струями, в итоге ягода всплывает на поверхность. Потом работники заходят в воду и сгоняют ягоду к транспортеру понтонами, где очищают ее от мусора и выгружают на прицеп. Собранный урожай везут на сортировку, откуда клюкву отправляют на заморозку либо на реализацию в свежем виде.
На одной делянке машины последовательно "бродят" по воде, оставляя за собой кроваво-красный след из клюквы. На соседнем чеке идет погрузка ягод на прицеп - весь урожай с участка уже согнали ближе к берегу. В числе тех, кто вооружен вилами и задействован на очистке клюквы от мусора, инженер-гидротехник Виталий Садуха. На "Полесских журавинах" он работает уже 11 лет - пришел по распределению, уходить не хотелось. "Хотя саму клюкву я не люблю - кислая очень, но работать с ней очень нравится. За столько лет эта ягода стала частью жизни", - признается он.
олодное утро незаметно сменяется жарким полуднем. Мужчины, занятые на транспортировке ягод, начали работать раньше, поэтому уже отправляются на обед. Вскоре на перекус пойдут и трудолюбивые сборщики.
После небольшого перерыва работа возобновляется. Отдыхать некогда: урожай ягоды нужно убрать до начала заморозков. "Мужики, за работу", - слышится у чека. Работники возвращаются в "пруд", покрытый пунцовым ковром спелой клюквы, и продолжают добычу красного золота.
БелТА.
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