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В Порозово прошла сельскохозяйственная ярмарка

20.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Порозово прошла сельскохозяйственная ярмарка
Задолго до ее начала стали собираться покупатели, желающие приобрести зерно.

К большому сожалению, в этом году в сельхозпредприятиях был неурожай зерновых культур, поэтому они не смогли оправдать ожидания покупателей. Только УСП "Новый Двор-Агро'' предоставило зерно тритикале, а ОАО "Хоневичи" - кукурузы. Из ОАО "Акр-Агро" привезли мед и яблоки, УСП "Совхоз "Порозовский" - сортовой картофель. 
Большим спросом пользовались овощи - лук, морковь, свекла, капуста, чеснок - и клюква, которые реализовывал Свислочский филиал облпотребобщества. Быстро раскупали капусту у фермера из Пружан. Бойко шла торговля комбикормами и пшеницей, которые привез на ярмарку Жабинковский комбикормовый завод.
С самого утра на ярмарке звучала музыка и веселые песни. Благодаря стараниям работников Порозовского сектора культуры и досуга покупатели покидали ярмарку не только с покупками, но и с хорошим настроением.


Людмила БАЛЫШ.

 
 
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Задолго до ее начала стали собираться покупатели, желающие приобрести зерно.
 
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