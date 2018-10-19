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В Порозово прошла сельскохозяйственная ярмарка
20.10.2018 — Разное | Свислочская газета
К большому сожалению, в этом году в сельхозпредприятиях был неурожай зерновых культур, поэтому они не смогли оправдать ожидания покупателей. Только УСП "Новый Двор-Агро'' предоставило зерно тритикале, а ОАО "Хоневичи" - кукурузы. Из ОАО "Акр-Агро" привезли мед и яблоки, УСП "Совхоз "Порозовский" - сортовой картофель.
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Задолго до ее начала стали собираться покупатели, желающие приобрести зерно.
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