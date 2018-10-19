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США приветствуют прогресс в вопросе украинской автокефалии

20.10.2018 13:29 — Разное | Интерфакс  
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал церковных деятелей и чиновников Украины активно пропагандировать ценности терпимости и взаимопонимания на пути к созданию независимой украинской церкви, сообщили в посольстве Украины в США.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают свободу религий и права религиозных групп, в частности украинского православия, свободно исповедовать свою веру без внешнего вмешательства", - говорится в заявлении Госсекретаря Майка Помпео.

Также отмечается, что США уважают религиозный выбор украинцев и надеются, что его примут другие.

"Уважение, терпимость и взаимопонимание является залогом мирного сосуществования и процветания людей разных конфессий. США призывают Церковь и Государство активно пропагандировать эти ценности на пути к созданию независимой украинской церкви", – сказано в сообщении.

 

 
 
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал церковных деятелей и чиновников Украины активно пропагандировать ценности терпимости и взаимопонимания на пути к созданию...
 
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