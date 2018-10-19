В Москве задержали двух мужчин, которые кидались яйцами в здание ФСБ на Лубянке

Сотрудники московских правоохранительных органов задержали двух мужчин, кидавшихся яйцами в здание ФСБ на Большой Лубянке в минувшую пятницу, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Задержаны двое граждан, 1986 и 1981 годов рождения, которые около 22:00 пятницы кидали яйцами в здание по адресу Большая Лубянка, 2", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба задержанных утверждают, что нигде не работают.

Проводится проверка, добавил источник.