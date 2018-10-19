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В Москве назвали обвинения США в адрес россиянки предлогом для новых санкций против РФ

20.10.2018 12:40 — Разное | Интерфакс  
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес гражданки РФ Елены Хусяновой как попытку сфабриковать предлог для применения санкций против России.

"Власти США, продолжая пугать собственную и мировую общественность "российскими хакерами и блогерами", обвинили еще одну гражданку России в попытках воздействовать на настроения американских избирателей. Более двух лет - со времен прошлых президентских выборов - распространяя беспардонную ложь относительно мифической "руки Москвы", в Вашингтоне теперь пытаются разыграть ту же карту в преддверии приближающегося в США дня выборов: 6 ноября американцы будут переизбирать свой Конгресс", - говорится в комментарии С.Рябкова, распространенном в субботу МИД РФ.

По словам С.Рябкова, "речь идет о постыдной клеветнической кампании". "Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной "доказательной базой", - заявляет замглавы МИД РФ.

Как считает С.Рябков, "в Вашингтоне фабрикуют предлог, чтобы в очередной раз применить против нашей страны свои пресловутые санкции".

Он подчеркивает, что "США явно переоценивают собственные возможности. Демонстрируя враждебность к России и презрительно относясь ко всему миру, они лишь будут получать все более жесткий отпор".

Ранее Минюст США обвинил гражданку РФ Е.Хусянову в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы.

 
 
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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков расценил выдвинутые властями США обвинения в адрес гражданки РФ Елены Хусяновой как попытку сфабриковать предлог...
 
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