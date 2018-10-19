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Признание Эр-Риядом гибели журналиста Washington Post вызвало резкую реакцию в США

20.10.2018 12:20 — Разное | Интерфакс  
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Международное сообщество резко отреагировало на заявление генпрокурора Саудовской Аравии о том, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в результате драки в саудовском генконсульстве в Турции, передают в субботу американские СМИ.

В частности, в ООН заявили, что по факту убийства Хашкаджи должно быть проведено "незамедлительное, тщательное и открытое" расследование.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш огорчен смертью Хашкаджи. Он соболезнует его семье и друзьям", - говорится в заявлении организации.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп отметил, что гибель Хашкаджи стала "ужасным событием" и оно не останется незамеченным. "Саудовская Аравия была прекрасным союзником США, однако то, что произошло, неприемлемо", - сказал американский президент, выступая с речью в Аризоне.

По словам Трампа, заявление Эр-Рияда о гибели журналиста, тем не менее, стало "хорошим первым шагом" в рамках расследования.

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. "Мы продолжим пристально следить за осуществлением международных расследований этого трагического инцидента и выступаем за установление справедливости", - подчеркивается в заявлении Сандерс.

Ряд американских политиков скептически отнесся к заявлению генпрокурора Саудовской Аравии о том, что журналист Хашкаджи скончался в результате драки в саудовском генконсульстве.

"Сказать, что я скептически отношусь к саудовской истории о Хашкаджи, будет преуменьшением. Объяснение Эр-Рияда сложно воспринять как достоверное", - говорится в твиттере американского сенатора-республиканца Линдси Грэм.

В свою очередь, конгрессмен-демократ Адам Шифф сказал, что "Саудовская Аравия должна нести ответственность за случившееся", и конгресс США должен принять меры для этого.

Ранее в субботу саудовское государственное телевидение сообщило, что саудовский оппозиционный журналист Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб подтвердил факт смерти журналиста, работавшего, в частности, на газету The Washington Post.

Журналист исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. В Турции подозревали, что Хашкаджи, неоднократно критиковавшего саудовскую королевскую династию, могли пытать и убить на территории генконсульства. Однако в Эр-Рияде опровергли причастность к его исчезновению.

Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашкаджи причастны саудовские власти.

 
 
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Международное сообщество резко отреагировало на заявление генпрокурора Саудовской Аравии о том, что журналист Джамаль Хашкаджи погиб в результате драки в...
 
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