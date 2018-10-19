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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко признана новичком года
Новости Беларуси. Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Как
В начале 2018 года Соболенко находилась на 73 строчке мирового рейтинга. Сейчас она пятнадцатая, но лучшим результатом было
Наиболее впечатляющие достижения Арина заработала за последние несколько месяцев. В середине августа белоруска играла в
В начале первого осеннего месяца Соболенко в упорной борьбе
И, наконец, совсем недавно Соболенко была признана лучшей теннисисткой сентября. Как
После всех достижений белорусской спортсменки многие заинтересовались её тренером.
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Новости Беларуси. Арина Соболенко признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Как сообщается на сайте WTA, за год белорусская спортсменка...
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