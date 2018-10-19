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«Легко написать абстрактной лабуды, с поп-музыкой такое не покатит». Слушаем новый альбом Ани Ждановой

20.10.2018 15:19 — Разное | KYKY  
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Беларусская певица и продюсер Аня Жданова – та самая, чей альбом стал лучшим в номинации «электронная музыка» по версии Experty.by, и чья песня вошла в «Топ-101» в рамках международного проекта Beehype – выпустила новый альбом. KYKY поговорил с девушкой и выяснил, чего ждать от прослушивания ее новых треков. P.S. В конце новости можно их послущать. 

О том, как Аня писала альбом 

Новый альбом Ани символично называется «Искусство», она говорит, что написала его буквально на коленках, лежа в кровати. «Я писала альбом целиком дома, поэтому ощущение отделимости и отдыха от него у меня нет. Это выглядело странно: ты в халате и тапочках пишешь музыку, как безумный профессор и не можешь ни на что отвлекаться. Хотя, возможно, это меня и привлекает, что я сам себе режиссер», – рассказывает музыкант 

О том, как придумывалось название 

«Мне кажется, искусство – одно из наиболее размытых и туманных понятий сегодня. Никто не знает, что это и где. Все знают приблизительное облако ассоциаций, тегов, но не чистоту явления. Для меня это скорее область спекуляции чувствами, чем та классическая красота, о которой прежде было логичнее думать. И я постоянно иронизирую над этим внутри своих размышлений, а внутри альбома – в некоторых песнях.  Наверное, мне важен был стеб над собой, потому что к собственному творчеству я раньше относилась слишком серьезно, а сегодня у меня слово искусство фигурирует в песне про психушку, например». 

О том, какие песни придумала Аня 

«Слушатель благодаря этому альбому точно не узнает, что происходит у меня в жизни. Я пою про бессонницу и экзистенциальные штучки. Да, там есть песни и про любовь – мне хотелось убрать некоторую банальность, чтобы даже любовь была интересной. Так, я после фильма «Форма воды» Гильермо Дель Торо написала про любовь к  «научному сотруднику». Ведь настоящий ученый будет любить науку больше, чем тебя. Это интересно понять. В треках избегаю драматизма, хотя я еще drama queen.  Стараюсь сдерживать себя, чтобы на выходе не вышло пошлости».

О том, почему музыкант решила сделать поп-альбом 

«Думаю, это все же поп музыка, хотя я начинаю думать про себя как про андеграундную экспериментальную электро-девочку. Для меня было важным сделать поп-альбом, потому что там есть свои каноны. Хрошую поп-музыку вообще-то сделать сложно


Я давно поняла, как легко написать абстрактной музыкальной лабуды, выдавая это за что-то концептуальное. С поп-музыкой так не покатит.

В общем-то, этим меня и бесит современное искусство: кто-то плюнул на холст, и это стало шедевром. Я жду момента, когда общество снова начнет понимать, что искусство – это еще про совершенствование и работу, про самопожертвование, но пока что мы в эре фаст-фуда». 

 
 
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Беларусская певица и продюсер Аня Жданова – та самая, чей альбом стал лучшим в номинации «электронная музыка» по версии Experty.by, и чья песня вошла в «Топ-101» в рамках...
 
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