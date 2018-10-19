Посмотрите, как четыре тысячи беженцев идут в США, несмотря на угрозы Белого дома

Из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в сторону США двинулись несколько сотен человек. Буквально за пару часов караван из людей увеличился до 4000 тысяч беженцев. Они пересекают Гватемалу, а Белый дом и правительства латиноамериканских стран думают, как их остановить. Просто посмотрите на это.

Imágenes aéreas de los migrantes cruzando el puente fronterizo entre México y Guatemala. Video: ForoTV pic.twitter.com/B0KrXs48l6 — Univision Noticias (@UniNoticias) 19 октября 2018 г.