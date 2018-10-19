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Посмотрите, как четыре тысячи беженцев идут в США, несмотря на угрозы Белого дома
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Из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в сторону США двинулись несколько сотен человек. Буквально за пару часов караван из людей увеличился до 4000 тысяч беженцев. Они пересекают Гватемалу, а Белый дом и правительства латиноамериканских стран думают, как их остановить. Просто посмотрите на это.
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Из города Сан-Педро-Сула в Гондурасе в сторону США двинулись несколько сотен человек. Буквально за пару часов караван из людей увеличился до 4000 тысяч беженцев. Они...
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