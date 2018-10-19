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В Минске трое парней потанцевали на капоте «Жигулей». Их могут отправить в тюрьму на три года

20.10.2018 14:01 — Разное | KYKY  
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Трое парней, которым чуть больше двадцати лет, решили, что будет забавно немного (но это не точно) выпить, взобраться на капот «Жигулей» и устроить дикие танцы. Милиция уличный рейв не оценила – их задержали и сообщили, что они навредили чужой машине на тысячу рублей, пишет TUT.by, ссылаясь на ГУВД Мингорисполкома.



Сейчас на парней возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 339 «Хулиганство». 
Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде ареста, или ограничения свободы на срок до трех лет, или лишения свободы на срок от одного года до шести лет. Какой вердикт вынесут «танцорам» пока не известно. 

К слову, один из парней уже привлекался к уголовной ответственности. 

 
 
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Трое парней, которым чуть больше двадцати лет, решили, что будет забавно немного (но это не точно) выпить, взобраться на капот «Жигулей» и устроить дикие танцы....
 
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