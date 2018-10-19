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В Минске трое парней потанцевали на капоте «Жигулей». Их могут отправить в тюрьму на три года
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Трое парней, которым чуть больше двадцати лет, решили, что будет забавно немного (но это не точно) выпить, взобраться на капот «Жигулей» и устроить дикие танцы. Милиция уличный рейв не оценила – их задержали и сообщили, что они навредили чужой машине на тысячу рублей,
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Трое парней, которым чуть больше двадцати лет, решили, что будет забавно немного (но это не точно) выпить, взобраться на капот «Жигулей» и устроить дикие танцы....
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