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Психолог: новогодние песни могут подорвать психику
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Вы, скорее всего, об этом еще не думали, но Новый год уже скоро – всего через месяц. Поэтому мы решили рассказать про интересное исследование иностранного психолога о том, что рождественские песни могут подорвать здоровье. Больше всего эта проблема касается людей, которые работают в торговых центрах.
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Вы, скорее всего, об этом еще не думали, но Новый год уже скоро – всего через месяц. Поэтому мы решили рассказать про интересное исследование иностранного психолога...
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