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Психолог: новогодние песни могут подорвать психику

20.10.2018 13:43 — Разное | KYKY  
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Вы, скорее всего, об этом еще не думали, но Новый год уже скоро – всего через месяц. Поэтому мы решили рассказать про интересное исследование иностранного психолога о том, что рождественские песни могут подорвать здоровье. Больше всего эта проблема касается людей, которые работают в торговых центрах. 

Как пишет «Нож», клинический психолог Линда Блэр выяснил, что из-за ежедневного прослушивания песен про веселые колокольчики и снег человеческий организм морально истощается:  «Сначала у вас появляется чувство ностальгии. Но на десятый или двадцатый раз даже песня из рекламы Coca-Cola способна вывести вас из себя», — говорит специалист.

Почему это происходит

Все просто: мозг перенасыщается одинаковыми мелодиями, поэтому впоследствии они вызывают раздражение, нагоняют скуку и заставляют человека переживать по самым разным поводам. Например, нервничать из-за нехватки денег на подарки, встреч с близкими и так далее. Кстати, именно из-за заезженных песен, по версии психолога, мы смотрим такие же заезженные и не самые интеллектуальные фильмы и передачи.    

Вывод: чтобы избежать морального истощения и защитить рассудок, исследователи рекомендуют дозировать «новогоднее настроение». 

 
 
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Вы, скорее всего, об этом еще не думали, но Новый год уже скоро – всего через месяц. Поэтому мы решили рассказать про интересное исследование иностранного психолога...
 
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