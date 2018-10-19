Вы, скорее всего, об этом еще не думали, но Новый год уже скоро – всего через месяц. Поэтому мы решили рассказать про интересное исследование иностранного психолога о том, что рождественские песни могут подорвать здоровье. Больше всего эта проблема касается людей, которые работают в торговых центрах.



Как пишет «Нож», клинический психолог Линда Блэр выяснил, что из-за ежедневного прослушивания песен про веселые колокольчики и снег человеческий организм морально истощается: «Сначала у вас появляется чувство ностальгии. Но на десятый или двадцатый раз даже песня из рекламы Coca-Cola способна вывести вас из себя», — говорит специалист.



Почему это происходит



Все просто: мозг перенасыщается одинаковыми мелодиями, поэтому впоследствии они вызывают раздражение, нагоняют скуку и заставляют человека переживать по самым разным поводам. Например, нервничать из-за нехватки денег на подарки, встреч с близкими и так далее. Кстати, именно из-за заезженных песен, по версии психолога, мы смотрим такие же заезженные и не самые интеллектуальные фильмы и передачи.



Вывод: чтобы избежать морального истощения и защитить рассудок, исследователи рекомендуют дозировать «новогоднее настроение».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Психолог: новогодние песни могут подорвать психику Вы, скорее всего, об этом еще не думали, но Новый год уже скоро – всего через месяц. Поэтому мы решили рассказать про интересное исследование иностранного психолога...