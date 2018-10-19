"Революции нам не нужны". 12 цитат из выступления Лукашенко в Гродно

Лукашенко пригласил Путина в Гродненскую область, так как она лучше Могилевской





Во время встречи с Владимиром Путиным в Могилеве во время Форума регионов Александр Лукашенко, по его словам, «отметил, что это не лучший регион, пригласил коллегу посетить Гродненскую область». На той встрече Лукашенко высказался, что « Могилев больше российский, чем белорусский» (по исторической принадлежности и национального состава это не так).





Об образовании





В ходе нынешнего визита в Гродно Лукашенко сделал еще несколько заявлений об образовании (цитаты по БелТА):





«Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира».





«Есть еще тема, которая требует внимания государства, и она тревожит: это стремление молодых людей получить высшее образование за рубежом».





«Я вас не агитирую за то, чтобы вы куда-то ехали или не ехали. Если вы уже задумали, то, наверное, поедете, или получите здесь образование и будете там работать. Это ваше дело. Но мой вам совет — не спешите, сначала разберитесь, где вам лучше».





«Я категорически против того, чтобы мы слепо копировали чужие системы образования, у нас своя неплохая. Эту систему ломать не надо, ее надо совершенствовать, приспосабливая к современным условиям».





«У меня сложилось такое впечатление, что всех начали делать бакалавров, загонят всех в магистратуру — вот тогда ты будешь действительно специалистом. Это неправильно».





«Я смотрел на ваших парней, которые представляли свои работы, и меня не покидала мысль: да нормальные ребята, абсолютно, как у нас принято говорить, на европейском уровне. Они даже выше их».





«Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании».





«Я вижу Беларусь как удобную для жизни. И тот, кто хочет здесь жить спокойно, растить своих детей и хочет заработать, он это всегда может получить. Тот будет успешный, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой».





«Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или в шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой — в зависимости от специальности».





«Для меня [студенчества] это не самые счастливые годы, это самые трудные годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамью и заставили изучать информатику, высшую математику и другое, которое в основном мне в жизни не понадобилось».





P.S. Про спорт





«Я понимаю, когда спортсмен вышел на лед или поле, то должен точно играть, воевать на поле».