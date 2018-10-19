ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 21 октября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

20.10.2018 15:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин (кроме АИ-92) увеличатся на 1 копейку. С 21 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 48 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, ДТ — 1 рубль 48 копеек.

— Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. С октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5 процента. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2 процента, — сообщили в «Белнефтехиме».

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.


Это двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 14 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.


 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С целью компенсации для НПЗ роста цены на нефть «Белнефтехим» продолжает поэтапно повышать цены на автомобильное топливо.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мининформ заблокировал доступ к 12 сайтам и 6 страницам "ВКонтакте"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика