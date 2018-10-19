С 21 октября в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин (кроме АИ-92) увеличатся на 1 копейку. С 21 октября стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 39 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 48 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек, ДТ — 1 рубль 48 копеек.





— Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты. С октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5 процента. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2 процента, — сообщили в «Белнефтехиме».





За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.









Это двадцать первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 14 октября: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.



