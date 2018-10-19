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Мининформ заблокировал доступ к 12 сайтам и 6 страницам "ВКонтакте"
Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам и страницам соцсети «ВКонтакте» было принято 18−19 октября, говорится в сообщении на сайте Мининформа.
Сайты были заблокированы из-за ненадлежащей рекламы, страницы в соцсети — за распространение экстремистских материалов.
— Министерство информации 18−19 октября 2018 года приняло решения об ограничении доступа к двенадцати интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы, а также к шести страницам в социальной сети «ВКонтакте» за распространение информационных материалов, признанных экстремистскими на основании вступившего в силу решения суда Октябрьского района Витебска, — сказано в сообщении ведомства.
Какие именно интернет-ресурсы были заблокированы, не сообщается. Что касается страниц «ВКонтакте», в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа, последний пункт был добавлен по решению суда Октябрьского района. В нем указаны страницы, посвященные нацистской тематике,
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Решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам и страницам соцсети «ВКонтакте» было принято 18−19 октября, говорится в сообщении на сайте Мининформа.
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