Сайты были заблокированы из-за ненадлежащей рекламы, страницы в соцсети — за распространение экстремистских материалов.

Какие именно интернет-ресурсы были заблокированы, не сообщается. Что касается страниц «ВКонтакте», в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте Мининформа, последний пункт был добавлен по решению суда Октябрьского района. В нем указаны страницы, посвященные нацистской тематике,tut.by.