Мощная турбулентность: пассажиры истекали кровью в поломанном самолете

Летевшие рейсом AR1303 из Майами в Буэнос-Айрес, засняли последствия болтанки на камеру. На фотографиях видны валяющиеся между рядов контейнеры, пледы, личные вещи и поломанные части самолета. В ролике, снятом одним из пассажиров, запечатлено, как стюардесса собирает мусор, а затем в кадре появляется полотенце с кровью.





Представитель авиакомпании сообщил, что члены экипажа активно оказывали пострадавшим помощь.





Фото: dailymail.co.uk





пишет Лента ру. В сентябре лайнер Airbus A320 мексиканской авиакомпании Volaris попал в турбулентность ясного неба, следуя из Гвадалахары в Тихуану. Пассажиры сняли последствия болтанки на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как получившие травмы путешественники лежат в проходе, в то время как бортпроводники пытаются им помочь,Лента ру.



