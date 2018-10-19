﻿ Под Киевом в ДТП погибла артистка популярного шоу Марина Поплавская. Среди травмированных белорус Евгений Сморигин. 21.by
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Под Киевом в ДТП погибла артистка популярного шоу Марина Поплавская. Среди травмированных белорус Евгений Сморигин

20.10.2018 14:43 — Разное | Партизан  
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тром, 20 октября, около 05:55, на 28 километре автотрассы Киев - Чоп возле села Милая под Киевом столкнулись автобус «Неоплан», в котором ехали артисты популярного «Дизель-шоу»,, и грузовик. В результате аварии погибла пассажир автобуса - актриса Марина Поплавская, сообщает kp.ua с ссылкой на Нацполицию.
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Марина Поплавская — популярная юмористическая артистка и певица, редактор украинского КВН, капитан команды «Девушки из Житомира». Более 30 лет Поплавская отработала учительницей украинского языка и литературы в школе.

Несколько человек получили травмы, в фейсбуке на странице «Дизель-шоу» сообщается, что среди них Евгений Сморигин, бывший участник минской команды КВН «ЧП». Евгений переехал в Украину и снимается сейчас в «Дизель-шоу»


 
 
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тром, 20 октября, около 05:55, на 28 километре автотрассы Киев - Чоп возле села Милая под Киевом столкнулись автобус «Неоплан», в котором ехали артисты популярного...
 
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