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Под Киевом в ДТП погибла артистка популярного шоу Марина Поплавская. Среди травмированных белорус Евгений Сморигин
тром, 20 октября, около 05:55, на 28 километре автотрассы Киев - Чоп возле села Милая под Киевом столкнулись автобус «Неоплан», в котором ехали артисты популярного «Дизель-шоу»,, и грузовик. В результате аварии погибла пассажир автобуса - актриса Марина Поплавская, сообщает
Марина Поплавская — популярная юмористическая артистка и певица, редактор украинского КВН, капитан команды «Девушки из Житомира». Более 30 лет Поплавская отработала учительницей украинского языка и литературы в школе.
Несколько человек получили травмы, в фейсбуке на странице «Дизель-шоу» сообщается, что среди них Евгений Сморигин, бывший участник минской команды КВН «ЧП». Евгений переехал в Украину и снимается сейчас в «Дизель-шоу»
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Под Киевом в ДТП погибла артистка популярного шоу Марина Поплавская. Среди травмированных белорус Евгений Сморигин
тром, 20 октября, около 05:55, на 28 километре автотрассы Киев - Чоп возле села Милая под Киевом столкнулись автобус «Неоплан», в котором ехали артисты популярного...
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