Под Киевом в ДТП погибла артистка популярного шоу Марина Поплавская. Среди травмированных белорус Евгений Сморигин

Марина Поплавская — популярная юмористическая артистка и певица, редактор украинского КВН, капитан команды «Девушки из Житомира». Более 30 лет Поплавская отработала учительницей украинского языка и литературы в школе.





Несколько человек получили травмы, в фейсбуке на странице «Дизель-шоу» сообщается, что среди них Евгений Сморигин, бывший участник минской команды КВН «ЧП». Евгений переехал в Украину и снимается сейчас в «Дизель-шоу»



