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Повестки для независимым журналистов накануне воскресного "кормления голубей"
В Бресте милиционеры вручили повестки независимым журналистам Евгению Скребцу, Милане Харитоновой и Александру Левчуку. Согласно документам, журналисты должны прийти в воскресенье 21 октября в отделение милиции Ленинского района для допроса в качестве лиц, в отношении которых ведется административный процесс.
Так, повестку журналисту-фрилансеру Евгению Скребцу сотрудники милиции вручили непосредственно возле Ленинского РОВД, куда тот пришел, чтобы встретить политика Николая Статкевича, который должен был выйти на свободу после пяти суток ареста,
Также повестку получил местный активист Валерий Фоминский.
Там же, возле РОВД, милиционеры пытались передать повестки и журналистам Александру Левчуку и Милане Харитоновой, однако те успели уйти. Но все равно в скором времени сотрудники пришли по их месту жительства и вручили повестки на воскресенье.
Почему для допросов выбрали именно воскресенье? Скорее всего, правоохранительные органы Бреста очень хотят, чтобы очередное воскресное "кормление голубей" на площади Ленина осталось без внимания независимых СМИ.
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В Бресте милиционеры вручили повестки независимым журналистам Евгению Скребцу, Милане Харитоновой и Александру Левчуку. Согласно документам, журналисты должны...
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