﻿ Повестки для независимым журналистов накануне воскресного "кормления голубей". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повестки для независимым журналистов накануне воскресного "кормления голубей"

20.10.2018 14:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Бресте милиционеры вручили повестки независимым журналистам Евгению Скребцу, Милане Харитоновой и Александру Левчуку. Согласно документам, журналисты должны прийти в воскресенье 21 октября в отделение милиции Ленинского района для допроса в качестве лиц, в отношении которых ведется административный процесс.



Так, повестку журналисту-фрилансеру Евгению Скребцу сотрудники милиции вручили непосредственно возле Ленинского РОВД, куда тот пришел, чтобы встретить политика Николая Статкевича, который должен был выйти на свободу после пяти суток ареста, пишет spring96.org/

Также повестку получил местный активист Валерий Фоминский. 

Там же, возле РОВД, милиционеры пытались передать повестки и журналистам Александру Левчуку и Милане Харитоновой, однако те успели уйти. Но все равно в скором времени сотрудники пришли по их месту жительства и вручили повестки на воскресенье.

Почему для допросов выбрали именно воскресенье? Скорее всего, правоохранительные органы Бреста очень хотят, чтобы очередное воскресное "кормление голубей" на площади Ленина осталось без внимания независимых СМИ.


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте милиционеры вручили повестки независимым журналистам Евгению Скребцу, Милане Харитоновой и Александру Левчуку. Согласно документам, журналисты должны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макаревич написал песню по мотивам нашумевшего выступления Путина (18+)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика