







пишет spring96.org/ Так, повестку журналисту-фрилансеру Евгению Скребцу сотрудники милиции вручили непосредственно возле Ленинского РОВД, куда тот пришел, чтобы встретить политика Николая Статкевича, который должен был выйти на свободу после пяти суток ареста,spring96.org/





Также повестку получил местный активист Валерий Фоминский.





Там же, возле РОВД, милиционеры пытались передать повестки и журналистам Александру Левчуку и Милане Харитоновой, однако те успели уйти. Но все равно в скором времени сотрудники пришли по их месту жительства и вручили повестки на воскресенье.





Почему для допросов выбрали именно воскресенье? Скорее всего, правоохранительные органы Бреста очень хотят, чтобы очередное воскресное "кормление голубей" на площади Ленина осталось без внимания независимых СМИ.



