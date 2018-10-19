Как идея об установке тароматов для сбора пустых бутылок будет реализована в Беларуси?

отмечает Onliner.by. Идея переработки вторичных ресурсов, вернее, повышение эффективности этого процесса, не оставляет белорусов в покое. Тут и там появляются контейнеры для отработанных батареек, раздельного сбора мусора и так далее. Вероятно, это несет определенную экономическую и экологическую выгоду, однако каждый отдельный гражданин чаще блюдет свои интересы, а не чьи-то еще,Onliner.by.





В Беларуси за последние полгода уже как минимум во второй раз вспоминают идею установки по стране так называемых тароматов — устройств для приема пустой тары и, главное, с «бонусом» в виде денег. Пока конкретных планов ни у кого нет (либо они являются тайной), обсуждается лишь приблизительное время появления таких контейнеров. «Ближе к 2020 году», — самый точный прогноз.





На этот раз идею поднимает компания «Лидское пиво», напоминая, что внедрение депозитной системы предусмотрено Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. По словам гендиректора компании Аудриуса Микшиса, депозитной системой в идеале должна заниматься некоммерческая организация, не нацеленная на извлечение прибыли.





В ряде западных и европейских стран тароматы достаточно распространены. Они представляют собой контейнеры, в которые выбрасываются пустые бутылки. Сканер считывает специальный код (в настоящее время они на белорусской таре отсутствуют), определяя вид посуды, принимает ее и выдает чек. Его можно будет обналичить. Также существуют системы, предусматривающие выдачу денег сразу либо зачисление их на карту или мобильный телефон.









Как идея будет реализована в Беларуси и получит ли распространение, остается под вопросом. Но если представить, что тароматы появились, стали бы вы ими пользоваться?



