ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как идея об установке тароматов для сбора пустых бутылок будет реализована в Беларуси?

20.10.2018 14:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Беларуси снова заговорили о тароматах для сбора пустых бутылок за деньги. А вы бы пользовались такими?

Идея переработки вторичных ресурсов, вернее, повышение эффективности этого процесса, не оставляет белорусов в покое. Тут и там появляются контейнеры для отработанных батареек, раздельного сбора мусора и так далее. Вероятно, это несет определенную экономическую и экологическую выгоду, однако каждый отдельный гражданин чаще блюдет свои интересы, а не чьи-то еще, отмечает Onliner.by.

В Беларуси за последние полгода уже как минимум во второй раз вспоминают идею установки по стране так называемых тароматов — устройств для приема пустой тары и, главное, с «бонусом» в виде денег. Пока конкретных планов ни у кого нет (либо они являются тайной), обсуждается лишь приблизительное время появления таких контейнеров. «Ближе к 2020 году», — самый точный прогноз.

На этот раз идею поднимает компания «Лидское пиво», напоминая, что внедрение депозитной системы предусмотрено Национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами. По словам гендиректора компании Аудриуса Микшиса, депозитной системой в идеале должна заниматься некоммерческая организация, не нацеленная на извлечение прибыли.

В ряде западных и европейских стран тароматы достаточно распространены. Они представляют собой контейнеры, в которые выбрасываются пустые бутылки. Сканер считывает специальный код (в настоящее время они на белорусской таре отсутствуют), определяя вид посуды, принимает ее и выдает чек. Его можно будет обналичить. Также существуют системы, предусматривающие выдачу денег сразу либо зачисление их на карту или мобильный телефон.


Как идея будет реализована в Беларуси и получит ли распространение, остается под вопросом. Но если представить, что тароматы появились, стали бы вы ими пользоваться?


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларуси снова заговорили о тароматах для сбора пустых бутылок за деньги. А вы бы пользовались такими?
 
Новости дня
Новости разные
 
Забросай друга яйцами и поторопи таракана: в Гомеле проходят необычные чемпионаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика