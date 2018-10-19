пишет newsgomel.by Не все наши читатели знают, но на днях и в Гомеле состоится не совсем стандартное мероприятие – чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». И, кстати, уже не в первый раз,newsgomel.by





Ассоциации Дурацких Чемпионатов (АДЧ) Станислав Мельников и Александр Сацура. Почему нестандартные соревнования набирают популярность, могут ли у Гомеля появиться свои – традиционные, и в каких можно поучаствовать – уже сегодня в самом серьёзном интервью рассказали руководители





Откровенно говоря, буква «Д» в аббревиатуре АДЧ расшифровывается несколько иначе. Но Станислав и Александр были не против более «печатного» варианта. Пототому всех ценителей классического газетного слога тоже просим не быть строгими к нашему выбору. Ведь, как говориться, из песни слов не выкинешь.





– Ассоциация Дурацких Чемпионатов, серьёзно? Как такое вообще можно было придумать? – начинаю с вопроса–конфликта. Но мои собеседники – в прошлом КВНщики – реагируют весёлым смехом.





– Как и все великие дела, всё начиналось с обычного вечера, – издалека заводит Стас. – Сидели мы у меня дома на диване, листали «Инстаграм» и увидели, как наши друзья участвуют в соревнованиях «Камень, ножницы, бумага» в Москве. Все знают оту игру с детства, никто не считает её серьёзной, но как же здОрово ото выглядело! И мы подумали, почему в Гомеле ничего такого нет? А раз нет, почему бы не попробовать организовать?





Здесь стоит сделать небольшое отступление, ведь, понятно, не всякому покажется серьёзной идея: поиграть в «Камень, ножницы, бумага» (КНБ) на международном уровне. Однако наши парни просто не могли этим не увлечься.

Видимо, всё дело в их прошлом. Считается, что у взрослых особенности поведения во многом связаны с событиями детства. Хотя Стас и Саша как раз были обычными детьми: первый бумажкой из трубочки пытался попасть в Лондон на большой школьной карте ( и таки попал!), второй – до десятого класса очень хорошо учился, пока не стал неформальным подростком. Так бы и шло всё своим чередом, если бы парней с головой не накрыл КВН, школу которого они прошли с огромным удовольствием и не меньшей ответственностью, чем пять лет университета. Так вот, диван, на котором сидели будущие руководители Ассоциации Дурацких Чемпионатов судьбоносным вечером, оказался весьма плодотворным на идеи.





– Мы сразу решили не ограничиваться соревнованиями по КНБ, а придумать много других – разных прикольных. Поначалу подсматривали, как ото проходит в других странах, потом стали вспоминать детские забавы, известные людям чуть ли не с XVIII века, потом придумывали сами. Набросав идеи, стали присматриваться, как на «Камень, ножницы, бумага» будут реагировать жители и гости Гомеля. И знаете что? Реакция просто отличная! Мы поняли, что народ всё-таки можно расшевелить.





– Но, чтобы расширяться, придётся контактировать с другими людьми. Вам не кажется, что звучит по меньшей мере странно: «Здравствуйте, ото Ассоциация Дурацких Чемпионатов»? Вдруг не воспримут всерьёз?





– А мы сразу всерьёз и не думали. Просто, когда тогда на диване пошла мысль, не смогли остановиться. Мол, если игр в результате будет много, то ото уже не просто соревнования, а сообщество, конгломерат или ассоциация. Так и решили. Конечно, когда уже сейчас планируем работу или даже просто организовываем очередной чемпионат, то понимаем, что все по-разному относятся к расшифровке нашей буквы «Д», и надо бы что-то придумать более корректное. Но с другой стороны, можно просто называть – АДЧ, и всем будет понятно, что речь про весёлое времяпрепровождение.





– Иногда можно услышать мнение, что гомельчане слишком... серьёзные что ли, даже на концертах звёзд сдержаны. Вы, как организаторы первых в городе тараканьих бегов, что на ото скажете?





– Отчасти можно согласиться. Ведь многие боятся потерять зону комфорта. Им достаточно посмотреть фотографии и сказать: «Я за вами слежу, я знаю, как у вас там всё проходит. Но поучаствовать самому…. Ну... я не знаю». Приходится даже через знакомых вытаскивать других знакомых, чтоб хотя бы просто пришли, посмотрели. Потому что любой квиз (викторина, где участники отвечают на вопросы из разных областей знания, – прим. ред.), а оти игры сейчас очень популярны, – ото альтернативная зона комфорта. Ты сидишь где–нибудь в зале, кафе, так же, как и дома, кушаешь, не нужно выходить к микрофону, на тебя никто не смотрит. Бумажечку с ответами передал – и всё. Общие результаты подвели – и по домам. А на наших чемпионатах много внимания, каждая команда в центре – её объявляют, люди отдельно выходят. ото совсем другие омоции.

– Много тяжёлых на подъём ребят. Мы пытаемся раскачивать. Потому что если люди уже пришли к нам, то мало кто уходит без особенных омоций. Среди членов нашей Ассоциации есть такие активные, весёлые ребята, что нам даже пришлось ввести почётные звания АДЧ. Всё ото шуточно, конечно. Но приятно, когда люди приходят и остаются с нами, когда приходят семьями. У нас ведь забавные соревнования можно участвовать всем вместе.





– То есть идея АДЧ не только в том, чтобы собраться и посмеяться?





– Конечно, нет. В любой работе должен быть смысл. Нам хочется, чтобы благодаря отим необычным соревнованиям люди понимали, что для того чтобы веселиться, достаточно пластикового стакана и карандаша с резинкой. Алкоголь абсолютно не обязателен. Удручают люди, для которых залог настроения – выпить. У нас даже есть задумка – АДЧ в каждый дом. Хотим предложить людям играть дома самим, а нам сбрасывать видео, за которое будем награждать. АДЧ – ото как настольные игры, во время которых вся семья может общаться, отложив в сторону работу и, главное, мобильные телефоны. Когда мы с Сашей готовим очередное задание для чемпионата, отрабатываем механизм, мой сын Яша всё делает вместе с нами. Карандаши, шарики и 10-копеечный стаканчик ему не менее интересны, чем дорогой лего. В том числе потому, что мы играем вместе. И при отом ведь развивается ловкость, моторика и прочее.





– У вас есть и интеллектуальное детище – игра в «Инстаграме» – «Отвечушка». Не очень вписывается в концепцию АДЧ. Интересные вопросы из разных сфер, на которые нужно очень быстро ответить. Участников всё больше и больше. Её идея тоже родилась на диване?





– Нет. В этот раз мы сидели на лавочке в сквере. Я сфотографировал боярышник, который рос рядом, и выложил фото в «Инстаграм» с вопросом, что ото. Снимок прокомментировали более 100 человек! Потом забросили фото актрисы. И понеслась! Сегодня людям интересно всё, что связано с квизами, квестами. И нам тоже захотелось сделать что-то недурацкое, чтобы с нами ассоциировалось не только метание яиц и тараканьи бега.





– Про бега мадагаскарских тараканов не могу не спросить. Где берёте бегунов?

– Наш знакомый выращивает их для своего тарантула и даёт нам насекомых для чемпионата. Конечно, пока они у нас, мы заботимся, кормим, делаем в коробке дырочки для воздуха, следим, чтобы никто их не тряс, не обижал…

– Звучит немного мерзко.

– Так в том и дело, чтобы преодолеть свои страхи! Я до этого на насекомых даже смотреть не мог. А тут приходится следить за ними, и теперь они воспринимаются как другое живое существо.





– Во время соревнований насекомые не разбегаются? И вообще, как можно повлиять на их скорость?

– Люди, которым понравилась наша идея, сделали нам специальное деревянное приспособление с тремя беговыми дорожками. И когда «спортсмены» выходят на старт, азарт захлёстывает зрителей, «мерзость» отступает, их стараются подогнать – постучать рядом трубочкой, подуть вслед, посветить фонариком. Азарт пересиливает страх.

– Прыгун на тренировках – прыгает, бегун – бегает. Как подготовиться к вашим чемпионатам?





– Прекрасный вопрос! Только ответить на него невозможно. Анонсируя чемпионат, мы никогда не рассказываем условия. У того же карандашного чемпионата несколько видов. Как и у яичного – пожалуй, самого смешного. Мы уже били яйца в пакетах, носили в ложках, метали на расстояние, причём один член команды бросает, а другой ловит. Долго думали, сообщать ли все подробности в анонсе. Или просто обозначать место и время. Думаю, в первом случае участников было бы ещё больше, но нам пока так интереснее.









– Намекаем только на те задания, при выполнении которых может быть подправлена внешность игроков. Например, просим взять сменную майку и полотенце. Да и как вы потренируетесь, если по условиям нужно запомнить комбинацию цветов карандашей и воспроизвести её? Если у тебя хорошая зрительная память, считай, повезло. Но вообще, наши игроки должны быть универсальными. А самое главное – быть готовыми выйти из зоны комфорта в неизвестность. А для некоторых это реально серьёзный шаг. Но мы гарантируем, что опозоренными, униженными, зло обсмеянными наши участники не бывают, наоборот, воспитывают в себе чувство самоиронии – поддержать себя и других добрым смехом и аплодисментами.





– Планы на будущее строите?

– Место для проведения чемпионатов АДЧ нам предоставляет бар «Квартирник». Пока мы в самом начале, и о доходах речь не идёт, потому такая поддержка нам очень важна. При отом у нас есть цель открыть свою площадку. ото будет что–то вроде челендж-кафе, где человек за участие и победы в любых чемпионатах, «Отвечушке» будет получать баллы, а лучшие в открытом рейтинге – призы. Хотим попробовать сделать в Гомеле свою книгу рекордов Гиннеса. И устанавливать рекорды, например, испечь гигантскую шарлотку или бургер. Планируем все идеи объединить и сделать фестиваль чемпионатов. Чтобы как во многих городах, у Гомеля было что–то своё прикольное, непривычное, чтобы привлекало людей. Посмотрите, сколько в Англии собирается участников на соревнования по сбору червей. И ведь отлично проводят время! А в начале 2019 года мы открываем первое агентство по организации нестандартных событий.





– 21 октября в Гомеле анонсирован чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». Как готовиться самым отважным и чего ожидать?

– По опыту предыдущих можно сказать только одно: вся прелесть и самые лучшие эмоции как раз в том, что абсолютно неизвестно чего ожидать. Есть участники, которые разрабатывают какие-то стратегии, кто–то выбрасывает комбинации наугад. Но эффект один – море веселья на основании детской игры! Настоящий Чемпионат КНБ. Хотя, может, у кого-то и есть необычные таланты. В целях и задачах создания АДЧ так и прописано: открываем сверхъестественные способности!



