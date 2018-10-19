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Акинфеев и другие: семь футболистов с университетским образованием

20.10.2018 13:35 — Разное | Партизан  
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший этой осенью карьеру в российской сборной, поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению "менеджмент". В 2008 году он уже успел окончить Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).


VALERY SHARIFULIN/TASS

"Когда бывают вопросы, скажем, про какую-то биржу, я полный ноль и ничего не понимаю. Мне интересны какие-то азы, - рассказал Акинфеев университетскому телевидению. - Понятно, что я не суперумный человек, футбол большую часть моей жизни занимает. Но для себя открою что-то, буду понимать, что и как делать в будущем, мало ли что".

В этом же вузе в разное время учились и многие другие успешные российские спортсмены. Если для тех, у кого футбольная карьера не сложилась, получение образования выглядит логичным, то среди топовых футболистов это не самая актуальная тенденция.

Тем не менее, такие случаи есть - и в России, и в других странах. Русская служба Би-би-си рассказывает о некоторых из них.

Хуан Мата
30-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед", чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании, играет в Англии с 2011 года. Еще до отъезда с родины он, выступая за "Валенсию", поступил в Политехнический университет Мадрида, учебу в котором заканчивал уже в статусе игрока "Челси". Сейчас у него есть две ученых степени - в области спорта и маркетинга.

"Я не считаю, что футбол и учеба - взаимоисключающие вещи. Я сосредоточен на карьере, но умею получать удовольствие и от других вещей, например, от учебы", - рассказывал Мата в интервью The Independent. Газета отмечала, что в Англии досуг футболистов, как правило, выглядит по-другому: паб, букмекерская контора, поле для гольфа.

Андрей Аршавин
Один из самых талантливых и успешных российских футболистов 2000-х годов в возрасте 17 лет поступил в Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна (СПбГУПТД) на химико-технологический факультет. Затем он перевелся на факультет технологии и дизайна одежды.

На сайте университета ему посвящена отдельная страница, на которой перечислены главным образом его спортивные успехи, но упомянута и тема диплома - "Разработка технологии процесса изготовления спортивной одежды".

Трудно сказать, в какой степени полученное образование пригодилось футболисту. В 2010 году Аршавин запустил собственный бренд одежды, но, судя по всему, развития эта история не получила.

Преподаватели СПбГУПТД предлагали ему поступать в аспирантуру, но Аршавин выбрал футбол и играет в него до сих пор. Сейчас 37-летний футболист выступает за алматинский "Кайрат".

Венсан Компани
32-летний бельгийский капитан "Манчестер Сити" в прошлом году получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе Манчестерского университета.

"Я всегда считал, что образование это очень важно, это еще в детстве вложила в меня моя покойная мать, - рассказывал Компани. - Когда играешь на топ-уровне, даже собственными деньгами распоряжаешься так, как будто управляешь бизнесом. Мне было важно понимать, о чем говорит мой бухгалтер".

Выбор именно бизнес-образования он объяснял тем, что по натуре он предприниматель: "Я получил MBA, чтобы подкрепить это академическими знаниями".

Отец Венсана выделяется на фоне других родителей футболистов так же, как и его сын - на фоне своих коллег. На этой неделе 71-летний Пьер Компани стал первым темнокожим мэром в истории Бельгии. Он выиграл выборы в коммуне Гансхорен, входящей в состав Брюссельского столичного округа.

Роман Широков
"Студент РГСУ стал обладателем Суперкубка УЕФА". Новость с таким заголовком была опубликована на сайте Российского государственного социального университета 30 августа 2008 года. Широков на тот момент играл за петербургский "Зенит" и параллельно учился по специальности "юриспруденция".

Окончив университет, он успел поиграть за "Краснодар", "Спартак" и ЦСКА, а в 2016 году завершил карьеру. Несколько месяцев спустя он начал учиться спортивному менеджменту в Высшей школе экономики.

"Некоторые спрашивали, зачем мне это нужно - затем же, зачем и вам; вы пришли учиться, и я хочу", - объяснял Широков.

Ромелу Лукаку
Еще один игрок "Манчестер Юнайтед" с университетским образованием. Его родители приехали в Бельгию из Заира, который теперь называется Демократической Республикой Конго. Отец без особых успехов выступал за местные футбольные клубы, а мать работала уборщицей.

Лукаку отправился в футбольную школу в пять лет, но родители разрешали Ромелу и его брату Джордану заниматься футболом лишь при условии хороших оценок в школе. Они хотели видеть сыновей учеными, а не спортсменами.

Дети все-таки выбрали футбол, но образованием Ромелу Лукаку пренебрегать не стал. Он получил диплом бакалавра в области туризма и преуспел в языках - он владеет английским, французским, голландским, конголезским и испанским.

"В Бельгии очень серьезно относятся к образованию. Плохо учишься в школе на неделе - в выходные не играешь в футбол. Можно получить травму и больше не играть на высоком уровне. А если нет диплома, что тогда?" - рассуждал Лукаку в 2012 году. Сейчас ему 25, и он на пике футбольной карьеры.

Дмитрий Булыкин
У Дмитрия Булыкина сложилась заметная карьера на клубном уровне - он играл за московские "Локомотив" и "Динамо", немецкий "Байер", бельгийский "Андерлехт" и несколько клубов из Нидерландов.

Учебное заведение он выбрал типичное для российских футболистов - все тот же РГУФКСМиТ, но в учебе продвинулся дальше многих; в 2007 году Булыкин стал кандидатом педагогических наук. Тема его диссертации звучала так: "Техника стартовых действий в футболе и легкоатлетическом спринте".

"В Голландии к тому, у кого есть такая ученая степень, обращаются со словом "доктор". Вот и мне иногда говорят: "Здравствуйте, доктор Булыкин", - рассказывал футболист в 2011 году, выступая за "АДО Ден Хааг".

Два года назад он завершил спортивную карьеру и сейчас работает советником генерального директора "Локомотива".

Симон Миньоле
Дела 30-летнего вратаря сборной Бельгии и "Ливерпуля" в клубе идут не лучшим образом. У него нет твердой позиции в стартовом составе, хотя его называли одним из самых талантливых вратарей своего поколения. Но и сказать, что его футбольная карьера не сложилась, нельзя.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES
Параллельно с игрой в футбол Миньоле получил степень по политологии в Лёвенском католическом университете. Кроме этого, он владеет английским, французским, голландским и немецким языками.

"Я занимался этим в свободное время, - рассказывал Миньоле об учебе. - Не так уж просто после тренировки садиться за учебу, когда все остальные наслаждаются жизнью".


 
Теги: Новости
 
 
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев, завершивший этой осенью карьеру в российской сборной, поступил в магистратуру РГУ им. Губкина по направлению "менеджмент"....
 
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