Проверили на работоспособность грантовые экопроекты

пишет greenbelarus.info. И ждут от них подвоха даже там, где его нет. На этом можно было махнуть рукой, но вопрос остается открытым: работают ли у нас в стране проекты, на которые европейские налогоплательщики потратили свои деньги? Читательский скептицизм, чаще всего замешанный на почерпнутом извне опыте, понять можно – беларусы не доверяют чиновникам,greenbelarus.info. И ждут от них подвоха даже там, где его нет. На этом можно было махнуть рукой, но вопрос остается открытым: работают ли у нас в стране проекты, на которые европейские налогоплательщики потратили свои деньги?





Внедрение «зелёного» транспорта в Несвижском дворцово-замковом комплексе, создание экоинфоцентра в заказнике «Свитязянский» (Новогрудский район) и лесного образовательного центра в парке Гарни (Лидский район). Зелёный портал решил инкогнито посетить эти три объекта, появившихся несколько лет назад в рамках инициативы «Содействие переходу Республики Беларусь к «зелёной» экономике».





Несвиж. Веломобили без подшипников и маловостребованные велосипеды





Первой точкой нашего маршрута стал Несвижский замок – место туристического паломничества как самих белорусов, так и иностранных гостей. Полюбоваться на бывшее имение княжеского рода Радзивиллов ежегодно съезжается около полумиллиона человек.





Из-за большого наплыва людей, авторы проекта решили сделать территорию замка «островком зелёного транспорта», с расчетом убить двух зайцев сразу: уменьшить вред окружающей среде, а также привлечь дополнительный доход за счет его аренды. Для этого были закуплены 50 велосипедов, 5 веломобилей и электробус на 20 мест.





Первый веломобиль встретил нас буквально у входа в парк. Им управляли четыре разгоряченных школьника, которые не захотели разговаривать с журналистами и быстро умчались вдаль. Как оказалось позже, дети приехали утром во вторник на занятия плаванием, а часть из них решила прокатиться на музейном транспорте.





Пройдя вглубь музейного комплекса, мы обнаружили остальные веломобили – часть из них оказалась нерабочими из-за сломанных подшипников.





Главный инженер музея Александр Горбель в телефонном разговоре уточнил, что транспорт к новому сезону собираются починить.





Рядом с веломобилями мы отыскали два велосипеда. Как рассказал нам кассир, двухколесные кони не пользуются большим спросом у гостей музея. Большая часть из них сейчас стоит на складе Несвижского «Зеленстроя»: катаются на них в основном летом по дорожкам парка, часть техники выставляется у входа в замок.

С поисками электробуса пришлось повозиться. Он обнаружился на стоянке, за зданием «Центра детского творчества».





Директор учреждения Ольга Русецкая подтвердила, что машина на ходу и сейчас арендуется центром – на ней возят детей на экскурсии по выходным дням. Здесь же используются и часть купленных велосипедов, на них тоже каются ученики центра.





Заказник «Свитязянский». Закрытый экоинфоцентр

Перемещаемся из Минской области в Гродненскую, на берега озера Свитязь, которое пиарил в своих балладах сам поэт Адам Мицкевич. Место здесь красивое, особенно в середине осени. Мечта туриста, готового к спокойному отдыху среди хвойного леса и спокойного водоема.





Мы приехали посмотреть, как работает оборудованный эколого-информационный центр, расположившийся на территории Свитязянского заказника, рядом с санаторием «Свитязь». Авторы проекта создавали его для развития экотуризма в заказнике. Для этого по периметру озера разместили девять инфоплощадок для туристов.

Сам инфоцентр встретил нас закрытыми воротами и покрашенным частоколом, за которым виднелись обещанные авторами проектам полосы препятствий, первый в стране фитоклуб и прочие развлечения. Оказалось, что в будние дни он не работает.

Мы дозвонились до центра культуры Новогрудка, работники которого пояснили, что объект ежедневно работает только в летнее время. В остальные поры года площадка открыта преимущественно по выходным. Сюда привозят школьников на пару часов, чтобы провести экскурсию по лесу, выпить чаю и побегать по полосе препятствий.





Инфостенды с описаниями красот заказника, которые удалось встретить, оказались неповреждёнными. Видно, что отдыхает на Свитязе спокойная публика.





Вместе с инфоцентром решили осмотреть Свитязянскую экотропу, в рамках проекта ее благоустройство не фигурировало. Расположенная у самой воды, с противоположной стороны от дороги, добраться до нее можно двумя путями – приехав на авто с одной стороны озера или с другой, пройдя пешком через пляж Дома отдыха.

Мы пошли вторым путем и были неприятно удивлены отсутствием стендов о наличии тропы и недружелюбными табличками на ограде санатория. Без внутренней настойчивости добраться до места назначения будет сложно.





Вожделенная тропа показалась недостаточно оборудованной – лишь двумя малозаметными стендами, на которых указывалась местная флора и фауна, а также бетонным туалетом. Без гида здесь можно рассчитывать только на неспешную прогулку на свежем воздухе.





Лидский лесхоз. Открытая для прогулок экотропа и пронумерованные деревья

В отличие от Свитязянского инфоцентра, попасть на территорию Лидского лесхоза оказалось просто. Во вторник днем его ворота были открыты, и мы смогли пройтись по парку Горни, в котором тоже есть своя экотропа.





Авторы проекта запланировали развивать экотуризм на этих территориях, поэтому здесь обследовали и инвентаризировали всею растительность: каждое дерево отдельно пронумеровано. Как оказалось, несколько раз.





Первые жестяные бирки, закрепленные на коре скобами, пришли в негодность, и их заменили пластиковыми, прибив к деревьям саморезами. Не очень экологичное решение на наш взгляд.





В остальном экотропа выглядела пристойно: стенды, резные фигуры и беседки оказались целыми, таблички с описаниями зелени закреплены в земле или закреплены веревками на стволах. Стоит и укрепленное стальной подпоркой дерево.





Тут же действует пчелиная пасека и домик «В гостях у пчёл», в который нам удалось попасть. Лесники рассказали, что сюда привозят из районных школ учеников на экскурсии, показывают им практику бортничества.





Напротив пасеки работает шишкосушилка, в которой создали музей лесного дела и кинозал, работающий, когда привозят детей и проводятся экскурсии. В момент нашего приезда шишкосушилка была закрыта.





В самом парке, по словам работников лесхоза, местные любят гулять, для этого ворота лесхоза не закрывают. По выходным здесь даже проходят свадьбы, гуляют семьи с детьми, приезжают экскурсии.

В общем, обвинения читателей в пустом расходовании средств на экопроекты оказались беспочвенны. Во всяком случае, на первый взгляд. Инфоцентры работают, электробусы ездят, стенды стоят. А уж насколько хорошо это добро используется, каждый пусть решит индивидуально.



