Гродненская область – лидер в республике по урожаю сахарной свеклы

В хозяйствах накопано свыше миллиона тонн сладкого корня. Традиционно больше всего корнеплодов выращивают в Гродненском и Вороновском районах – суммарно более 9500 гектаров.

Как рассказали в управлении растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, на Гродненщине убрано 62 процента площадей, занятых под сахарной свеклой. Из-за засухи урожайность ее немного ниже прошлогодней. С каждого гектара, по данным на 19 октября, аграрии области собирают 488 центнеров корнеплодов. Наилучший результат в Гродненском районе – 714 центнеров с гектара.

Радует, что сахаристость увеличивается с каждым днем. Средний показатель за время уборки составил 16,61 процента. В прошлом году за аналогичный период – 15,81 процента. Урожайность также растет, ведь корнеплоды еще набирают вес.





Такой показатель, как загрязненность свеклы, в пределах нормы – 7,86 процента. Положительно сказывается на этом показателе отсутствие дождей, а также использование современной техники при погрузке корнеплодов.

В области 8 районов полностью покрывают потребности в сырье Скидельского сахкомбината. Остальные выращивают свеклу для сахарных предприятий в Городее, Жабинке и Слуцке. В общей сложности хозяйства поставят на все четыре завода около 1 893 тысяч тонн корнеплодов, обеспечив переработчиков сырьем в полной мере.





С октября началась основная закладка на хранение корнеплода. Ежедневно на центральный свеклоприемный пункт в Скиделе привозят до 18 тысяч тонн сладкого корня, который до переработки отправляется на специально отведенные кагатные поля. Самый крупный поставщик сахарной свеклы – Гродненский район. Оттуда будет завезено 460 тысяч тонн, что составляет 40 процентов от его общего количества сырья.

В минувшем году на Скидельском сахкомбинате переработали более миллиона тонн свеклы, получили 143 тысячи тонн сахара. И в нынешнем будет не меньше. Аграрии планируют поставить на предприятие 1273 тысячи тонн свеклы. Уже завезены 531 тысяча тонн сладкого корнеплода.