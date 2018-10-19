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В Гудогае сняли с поезда человека с паспортом боевика ИГИЛ

20.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Островецкий район, станция Гудогай. Около трех часов ночи в пункт пропуска «Гудогай-1» прибыл поезд сообщением Москва-Калининград. Пограничники собирают у пассажиров паспорта и с помощью спецустройств проверяют их владельцев по информационным базам. И выясняется, что один из пассажиров плацкартного вагона – молодой парень Эрадж Каримов из Таджикистана – числится в международном розыске. Кроме того, его паспорт имеет признаки подделки: фотография, скорее всего, заменена.
 
В Гудогае сняли с поезда человека с паспортом боевика ИГИЛ
 
В такой ситуации решение однозначное: задержание для выяснения всех обстоятельств. Пограничники попросили молодого человека проследовать за ними. Следом за Каримовым из вагона добровольно вышел ехавший в соседнем купе молодой мужчина, который представился Ховаром Сафаровым. Пояснил, что по просьбе хорошего знакомого сопровождает Каримова в поездке. Мол, Эрадж следует в Литву для покупки автомобиля, языков не знает и, раз уж возникли проблемы, он готов выступить переводчиком. 
 
Признание
О задержании разыскиваемого Интерполом преступника, к тому же имеющего сомнительный паспорт, пограничники уведомили милицию. Прибывшая следственно-оперативная группа незамедлительно начала проверку. 
 
Опытный эксперт дал безальтернативное заключение – паспорт поддельный, фото заменено. Следователи возбудили в отношении обладателя фальшивого паспорта уголовное дело за использование заведомо подложного документа. Уведомив его о таком процессуальном решении, задали вопрос: кто же ты на самом деле?
 
В Гудогае сняли с поезда человека с паспортом боевика ИГИЛ
 
Парень настаивал, что его зовут Эрадж Каримов. Однако, узнав, что так зовут международного преступника, которого разыскивают по всему свету, перестал упорствовать и заявил, что расскажет правду.
 
Оказалось, парня зовут Парвиз Нишад. Ему 16 лет. Гражданин Афганистана. Помимо него, у родителей еще пятеро детей. Перспективы жизни в Афганистане не радужные,  и парень за лучшей долей решил податься в Германию: там в статусе беженца живет его родной дядя Рафад, который обещал помочь на первых порах. 
 
Действуя согласно плану, сначала Парвиз получил приглашение от родственников по линии отца, проживающих в Краснодаре. Оформил в посольстве российскую визу и прилетел в столицу Кубани. А потом перебрался в Москву, где его встретила тетя. У нее парень пробыл около трех недель, ожидая, по указанию дяди Рафада, сообщения от людей, обещавших перебросить его в Евросоюз. Дядя заверил, что все вопросы берет на себя, включая оплату за изготовление поддельного паспорта. Надо лишь переслать ему через интернет фотографии.
 
Выполнив указания родственника, Парвиз дождался известия о готовности паспорта. Ему сообщили, что в Германию он въедет как гражданин Таджикистана, и назвали дату отъезда. 
 
В Гудогае сняли с поезда человека с паспортом боевика ИГИЛ
 
В назначенный день на мобильный телефон позвонил незнакомец, представился, что он от дяди Рафада. Приказал настоящий паспорт оставить у тетки и ехать на вокзал. Там они встретились. Незнакомец рассказал, что в Германию Парвиз поедет на поезде через Литву, передал парню билет на поезд Москва-Калининград и паспорт на имя Эраджа Каримова из Таджикистана с открытой шенгенской визой. Целью поездки ему наказали называть покупку автомобиля. Обещали, что в Литве его встретят и повезут дальше согласно указаниям дяди Рафада.
 
В дорогу в качестве сопровождающего отправили Ховара Сафарова, которого парень также видел впервые. Когда при проверке документов пограничники выявили подложность паспорта, парень испугался и сначала не хотел признаваться, что пытался пересечь границу нелегально. А об Эрадже Каримове он вообще никогда не слышал. В вооруженных силах и воинских формированиях никогда не служил, в боевых действиях участия не принимал, в экстремистских организациях не состоит, но из пистолета и автомата Калашникова стреляет отлично: в Афганистане это – норма жизни.
 
В Гудогае сняли с поезда человека с паспортом боевика ИГИЛ
 
Расследование
К признанию подозреваемого следствие отнеслось настороженно. К тому же разыскиваемый правоохранительными органами Таджикистана Эрадж Каримов – серьезная фигура в криминальном мире. На родине его обвиняли в наемничестве и связях с международной террористической организацией ИГИЛ. Соответственно, проверка требовалась тщательная. Поэтому подозреваемого сначала задержали как лицо, находящееся в международном розыске, а затем ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
 
Следующим шагом стало установление личности и гражданс­кой принадлежности задержан­ного. Был проведен ряд экспертных исследований. Благо, в распоряжении следствия имелся не только изъятый поддельный паспорт, но еще и документ, представленный родственниками парня, – тот самый, который он оставил в Москве у тети. Кроме того, коллеги из Таджикистана прислали фотографию подлинного Эраджа Каримова.
 
Исследовав все фотоизображения, эксперты пришли к выводу, что Парвиз Нишад не соврал: разыскиваемый наемник Эрадж Каримов – другой человек.
 
Однако белорусские служители закона предъявили неудавшемуся эмигранту  собственные обвинения: Парвиз Нишад использовал заведомо подложный документ и за совершение этого преступления должен понести наказание. Как говорится, все претензии – к самому себе, дяде и прочей надоумившей на криминал родне, причем разбираться с ними придется ему самому. Да, закон они нарушали – но вне белорусского правового поля. Даже Ховара Сафарова обвинить не в чем: он сопровождал парня, не имея понятия, что у того поддельный паспорт. При этом имея возможность продолжить поездку, сам вышел из поезда и добровольно выполнял обязанности переводчика: бросить земляка не позволил национальный менталитет.
 
В Гудогае сняли с поезда человека с паспортом боевика ИГИЛ
 
Приговор
Суд согласился с квалификацией действий обвиняемого, данной следствием. Учтя его юный возраст, чистосердечное раскаяние и активное способствование выявлению всех обстоятельств содеянного, приговорил к двум месяцам ареста – при этом весь период расследования и рассмотрения дела в суде, который продлился около полугода, Парвиз Нишад находился за решеткой следственного изолятора. Соответственно, времени переосмыслить собственную жизнь у него было предостаточно. В частности, вспомнить восточную мудрость, гласящую, что лучше жить на родине в нищете, чем царствовать на чужбине.
 
Однако если вояж в Европу с паспортом на имя исламского боевика, угроза депортации под суд в третью страну, судимость в Беларуси все же не остудит желание Парвиза эмигрировать, дорога в Евросоюз через Беларусь ему 
заказана надолго – даже с подлинным паспортом и вожделенной визой.
P.S. Данные всех лиц изменены
 
 
 
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Островецкий район, станция Гудогай. Около трех часов ночи в пункт пропуска «Гудогай-1» прибыл поезд сообщением Москва-Калининград. Пограничники собирают у...
 
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