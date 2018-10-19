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Самый большой организм на земле находится на грани смерти

20.10.2018 14:37 — Разное | UDF  
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Система Пандо
Самым тяжелым и большим живым организмом на Земле является отнюдь не слон и даже не кит.

Как ни странно, самый большой организм — это система Пандо, состоящая из 40 000 деревьев, объединенных между собой корнями. Она охватывает площадь равную 43 гектарам, а ее вес равен 6000 тоннам. Дата начала ее формирования совпала с концом ледникового периода, но спустя тысячи лет своего существования она столкнулась с большими проблемами и теперь находится на грани вымирания.

Судя по исследованию, опубликованному на портале PLOS One Wednesday, осиновый лес перестал расти. Исследователи сделали такой вывод, изучив 106 акров территории. Фактически, лес перестал демонстрировать рост по меньшей мере 30-40 лет назад

По словам Пола Роджерса, главы альянса Western Aspen, который в 2017 году провел такое же исследование но в меньших масштабах, причиной проблемы являются люди. Дело в том, что они позволили местным оленям и другим животным съесть все доступные саженцы. Исследователи не обнаружили ни одного ростка с целой верхушкой.

Раньше популяцию оленей регулировали хищники вроде медведей и волков, но из-за охоты их количество сократилось. Также в исчезновении ростков виноваты ранчо, которые выпускают животных — чтобы лес «ожил», необходимо приостановить выгул домашнего скота.

Влияние человеческого фактора на Пандо хорошо видно при сравнении его фотографий 1939 и 2011 года. Становится ясно, что люди начали строить дома и кемпинги.

В будущем исследователи хотят узнать, как отразятся на лесе изменения климата. Примечательно, что их цель — это не наблюдение за гибелью огромного организма, а попытка обратить внимание властей на проблему. Заявив об опасности, они хотят получить поддержку на государственном уровне, чтобы люди перестали разрушать лес и он возобновил рост.

 
 
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Система Пандо Самым тяжелым и большим живым организмом на Земле является отнюдь не слон и даже не кит. Как ни странно, самый большой организм — это система Пандо,...
 
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