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Макаревич написал песню по мотивам нашумевшего выступления Путина (18+)
Андрей Макаревич
Официальных комментариев представителей церкви по поводу слов президента страны о возможности рая для жителей отдельно взятого государства до сих пор нет.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика
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Президент России на днях сказал, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а агрессоры сдохнут.
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