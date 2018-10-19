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Макаревич написал песню по мотивам нашумевшего выступления Путина (18+)

20.10.2018 14:30 — Разное | UDF  
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Андрей Макаревич
Президент России на днях сказал, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а агрессоры сдохнут. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич выложил песню в своем Фейсбуке.

Официальных комментариев представителей церкви по поводу слов президента страны о возможности рая для жителей отдельно взятого государства до сих пор нет.

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика

 
 
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Президент России на днях сказал, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а агрессоры сдохнут.
 
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