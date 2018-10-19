Владимир Зеленский идет в президенты Украины?



Владимир Зеленский

Источники заявили, что олигарх Игорь Коломойский намерен включиться в президентскую кампанию-2019, для чего и сделал ставку на лидера «Квартала 95», передаетсо ссылкой наУчастиев предстоящих выборах уже окончательно.Хотя источники из окружения Коломойского признаются, что ранее были некоторые сомнения по данному вопросу. Несмотря на то, что рейтинги юмориста показывали хорошую динамику, ни его команда, ни он сам окунаться в большую политику не спешили.Штаб Зеленского возглавил, который, к слову сказать, формальный руководитель партии «Слуга народа».На данном этапе обговариваются окончательные каналы финансирования, план действий. В тоже время, как выяснилось, предвыборной программы у Зеленского еще нет. Проблемы есть и с политтехнологами.— рассказал информатор.