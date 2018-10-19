ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Зеленский идет в президенты Украины?

20.10.2018 14:22 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Владимир Зеленский
Источники заявили, что олигарх Игорь Коломойский намерен включиться в президентскую кампанию-2019, для чего и сделал ставку на лидера «Квартала 95», передает УКРОП со ссылкой на Диалог.UA.

Участие Владимира Зеленского в предстоящих выборах уже окончательно.

Хотя источники из окружения Коломойского признаются, что ранее были некоторые сомнения по данному вопросу. Несмотря на то, что рейтинги юмориста показывали хорошую динамику, ни его команда, ни он сам окунаться в большую политику не спешили.

Штаб Зеленского возглавил Игорь Баканов, который, к слову сказать, формальный руководитель партии «Слуга народа».

На данном этапе обговариваются окончательные каналы финансирования, план действий. В тоже время, как выяснилось, предвыборной программы у Зеленского еще нет. Проблемы есть и с политтехнологами.

«Из забавного — на смотрины к Коломойскому водили и главу комитета по свободе слова, депутата от «Народного фронта» Викторию Сюмар. Но Игорь Валерьевич ее забраковал, и к работе команды она пока не подключилась», — рассказал информатор.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Источники заявили, что олигарх Игорь Коломойский намерен включиться в президентскую кампанию-2019.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненская область – лидер в республике по урожаю сахарной свеклы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика