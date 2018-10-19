Что будет с зарплатами, занятостью, курсом рубля, и ценами в магазинах?

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Если баррель будет дорожать – шансы на сохранение экономической стабильности будут высокими. Если же его цена рухнет – никакие другие меры власти не спасут отечественную экономику от нового тяжелого кризиса.Какой будет цена нефти ближайшие полтора года? В новом выпуске программы«Давайте разбираться» журналиствыяснял это с– директором по опыту нефтяных рынков международного агентства Reuters.С белорусскими экспертами обсуждалась возможность новой нефтяной субсидии для Беларуси взамен той, которую ликвидируют в результате нефтяного маневра.