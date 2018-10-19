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Что будет с зарплатами, занятостью, курсом рубля, и ценами в магазинах?

20.10.2018 14:19 — Разное | UDF  
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В Беларуси причины, которые на это влияют, сводятся к одному – стоимости нефти.

Если баррель будет дорожать – шансы на сохранение экономической стабильности будут высокими. Если же его цена рухнет – никакие другие меры власти не спасут отечественную экономику от нового тяжелого кризиса.

Какой будет цена нефти ближайшие полтора года? В новом выпуске программы «Белсата» «Давайте разбираться» журналист Станислав Ивашкевич выяснял это с Шакилом Бегом – директором по опыту нефтяных рынков международного агентства Reuters.

С белорусскими экспертами обсуждалась возможность новой нефтяной субсидии для Беларуси взамен той, которую ликвидируют в результате нефтяного маневра.

 
 
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В Беларуси причины, которые на это влияют, сводятся к одному – стоимости нефти.
 
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