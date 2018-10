СМИ: актер Брюс Дерн сломал шейку бедра во время пробежки

Кадр из фильма "Убрать перископ", kino-teatr.ru

Об этом сообщил со ссылкой на представителя актера новостной портал, передает82-летний исполнитель, увлекающийся бегом, получил травму в парке Раньон-Каньон в Лос-Анджелесе.поместили в городскую больницу для обследования с подозрением на перелом шейки бедра. Представитель актера подтвердил порталу, что опасения были не напрасны.Дерн несколько недель назад приступил к съемкам в картине режиссера. Актеру досталась роль, которую первоначально предлагали, скончавшемуся в сентябре в возрасте 82 лет в результате сердечного приступа.Брюс Дерн за свою долгую карьеру в кино снялся в более 140 фильмах и сериалах. Наиболее известными из них являются «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby, 1974), «Убрать перископ» (Down Periscope, 1996), «Монстр» (Monster, 2003), «Небраска» (Nebraska, 2013) и «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight, 2015). Работа в «Небраске» принесла ему награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.В новом фильме Тарантино заняты также голливудские звезды. «Однажды в Голливуде» выйдет на экраны в августе 2019 года. Режиссер является обладателем двух премий «Оскар» за ленты «Джанго освобожденный» (Django Unchained, 2012) и «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994).