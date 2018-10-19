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СМИ: актер Брюс Дерн сломал шейку бедра во время пробежки
Кадр из фильма "Убрать перископ", kino-teatr.ru
Об этом сообщил со ссылкой на представителя актера новостной портал
82-летний исполнитель, увлекающийся бегом, получил травму в парке Раньон-Каньон в Лос-Анджелесе. Брюса Дерна поместили в городскую больницу для обследования с подозрением на перелом шейки бедра. Представитель актера подтвердил порталу, что опасения были не напрасны.
Дерн несколько недель назад приступил к съемкам в картине режиссера Квентина Тарантино. Актеру досталась роль, которую первоначально предлагали Берту Рейнолдсу, скончавшемуся в сентябре в возрасте 82 лет в результате сердечного приступа.
Брюс Дерн за свою долгую карьеру в кино снялся в более 140 фильмах и сериалах. Наиболее известными из них являются «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby, 1974), «Убрать перископ» (Down Periscope, 1996), «Монстр» (Monster, 2003), «Небраска» (Nebraska, 2013) и «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight, 2015). Работа в «Небраске» принесла ему награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
В новом фильме Тарантино заняты также голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. «Однажды в Голливуде» выйдет на экраны в августе 2019 года. Режиссер является обладателем двух премий «Оскар» за ленты «Джанго освобожденный» (Django Unchained, 2012) и «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994).
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Актер Брюс Дерн, снимающийся в новом фильме Квентина Тарантино, сломал шейку бедра.
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