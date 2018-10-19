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СМИ: актер Брюс Дерн сломал шейку бедра во время пробежки

20.10.2018 14:15 — Разное | UDF  
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Кадр из фильма "Убрать перископ", kino-teatr.ru
Актер Брюс Дерн, снимающийся в новом фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» (Once Upon a Time in Hollywood), в пятницу сломал шейку бедра, неудачно упав во время пробежки в штате Калифорния.

Об этом сообщил со ссылкой на представителя актера новостной портал TMZ, передает ТАСС.

82-летний исполнитель, увлекающийся бегом, получил травму в парке Раньон-Каньон в Лос-Анджелесе. Брюса Дерна поместили в городскую больницу для обследования с подозрением на перелом шейки бедра. Представитель актера подтвердил порталу, что опасения были не напрасны.

Дерн несколько недель назад приступил к съемкам в картине режиссера Квентина Тарантино. Актеру досталась роль, которую первоначально предлагали Берту Рейнолдсу, скончавшемуся в сентябре в возрасте 82 лет в результате сердечного приступа.

Брюс Дерн за свою долгую карьеру в кино снялся в более 140 фильмах и сериалах. Наиболее известными из них являются «Великий Гэтсби» (The Great Gatsby, 1974), «Убрать перископ» (Down Periscope, 1996), «Монстр» (Monster, 2003), «Небраска» (Nebraska, 2013) и «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight, 2015). Работа в «Небраске» принесла ему награду Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.

В новом фильме Тарантино заняты также голливудские звезды Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. «Однажды в Голливуде» выйдет на экраны в августе 2019 года. Режиссер является обладателем двух премий «Оскар» за ленты «Джанго освобожденный» (Django Unchained, 2012) и «Криминальное чтиво» (Pulp Fiction, 1994).

 
 
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Актер Брюс Дерн, снимающийся в новом фильме Квентина Тарантино, сломал шейку бедра.
 
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