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Автопливо вновь дорожает на 1 копейку с 21 октября за исключением АИ-92

20.10.2018 15:28 — Разное | Интерфакс  
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 21 октября 2018 года вновь дорожают на 1 копейку за исключением  бензина АИ-92-К5-Евро, сообщил концерна "Белнефтехим".

"С 21 октября на автозаправочных станциях Беларуси цена бензина АИ-95-К5-Евро составит Br1,48, АИ-98-К5-Евро - Br 1,69, ДТ - Br1,48. Цена бензина АИ-92-К5-Евро остается без изменений - Br1,39", -  сказано в сообщении концерна.

В "Белнефтехиме" отмечают, что предыдущие повышения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты.

"С октября 2017 по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5%. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2%", - сказано в сообщении концерна.

Предыдущее повышение цен на автотопливо состоялось 14 октября. С начала года концерн "Белнефтехим" повышал стоимость топлива на АЗС 20 раз.

 

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 21 октября 2018 года вновь дорожают на 1 копейку за исключением  бензина АИ-92-К5-Евро, сообщил концерна...
 
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