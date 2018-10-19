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Минск ожидает глав государств и правительств на Мюнхенскую конференцию по безопасности

20.10.2018 15:16 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) и ожидает представительный состав участников, в том числе глав государств и правительств.

Встреча Основной группы МКБ пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября.

"Будут президенты, будут премьер-министры, будут главы внешнеполитических ведомств, ряд руководителей аналитических сообществ, руководители спецслужб - для всех будут организованы соответствующие мероприятия", - сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Главу МИД цитирует госагентство БелТА.

Министр отметил, что некоторые страны уже подтвердили свое присутствие на уровне президентов.

Руководство МКБ в 2018 году предложило провести очередную встречу основной группы в Минске, обосновав это вкладом, который вносит Беларусь в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков, отмечается на информационном ресурсе МИД Беларуси.

Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года. Первая встреча Основной группы состоялась в 2009 году.

Мюнхенская конференция по безопасности (Münchener Sicherheitskonferenz) проводится с 1962 года. Участие в мероприятии принимают лидеры стран, руководители международных организаций, известные политологи и эксперты. Темами встреч традиционно являются текущие мировые конфликты и пути их разрешения.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь впервые примет Мюнхенскую конференцию по безопасности (МКБ) и ожидает представительный состав участников, в том числе глав государств и правительств....
 
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