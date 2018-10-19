В Киевской области 20 октября в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.



Фото: Facebook / Полиция Киевской области

Авария произошла в 05.55 на 28 км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.

«В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу», — сообщили в ведомстве.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что в ДТП погибла Марина Поплавская — член команды КВН «Девчонки из Житомира», актриса и певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН, участница проекта «Дизель шоу».



Марина Поплавская и Евгений Сморигин. Фото: Facebook / Дизель Шоу

Среди пострадавших — белорус Евгений Сморигин, который ранее выступал в команде КВН «ЧП». В последние годы он работал в Украине, в том числе выступал в «Дизель шоу» — юмористической программе на украинском канале ICTV.