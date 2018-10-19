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В Украине в ДТП погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадал белорус Евгений Сморигин
В Киевской области 20 октября в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб человек. Об этом
Авария произошла в 05.55 на 28 км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила.
По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.
«В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу», — сообщили в ведомстве.
Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело.
Позже стало известно, что в ДТП погибла Марина Поплавская — член команды КВН «Девчонки из Житомира», актриса и певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН, участница проекта «Дизель шоу».
Среди пострадавших — белорус Евгений Сморигин, который ранее выступал в команде КВН «ЧП». В последние годы он работал в Украине, в том числе выступал в «Дизель шоу» — юмористической программе на украинском канале ICTV.
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Среди пострадавших - белорус Евгений Сморигин, который ранее выступал в команде КВН "ЧП". В последние годы он работал в Украине, в том числе выступал в "Дизель шоу" -...
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