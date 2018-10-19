ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Украине в ДТП погибла актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавская, пострадал белорус Евгений Сморигин

20.10.2018 16:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Киевской области 20 октября в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.


Фото: Facebook / Полиция Киевской области

Авария произошла в 05.55 на 28 км автотрассы Киев — Чоп возле села Мила.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем MAZ.

«В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницу», — сообщили в ведомстве.

Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что в ДТП погибла Марина Поплавская — член команды КВН «Девчонки из Житомира», актриса и певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН, участница проекта «Дизель шоу».


Марина Поплавская и Евгений Сморигин. Фото: Facebook / Дизель Шоу

Среди пострадавших — белорус Евгений Сморигин, который ранее выступал в команде КВН «ЧП». В последние годы он работал в Украине, в том числе выступал в «Дизель шоу» — юмористической программе на украинском канале ICTV.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди пострадавших - белорус Евгений Сморигин, который ранее выступал в команде КВН "ЧП". В последние годы он работал в Украине, в том числе выступал в "Дизель шоу" -...
 
Новости дня
Новости разные
 
Легковушку разорвало после столкновения с трактором под Чериковым. Комментарий ГАИ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика