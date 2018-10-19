|
С 21 октября в Беларуси подорожает топливо. Но не всё
Новости Беларуси. С 21 октября в Беларуси 20 раз за год изменяется стоимость автомобильного топлива.
Как
Тем не менее, в этот раз стоимость бензина АИ-92-К5-Евро осталась без изменений – 1 рубль 39 копеек. Остальное топливо подорожало на 1 копейку.
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 48 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 69 копеек,
ДТ – 1 рубль 48 копеек.
За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель.
Концерн по нефти и химии продолжает придерживаться политики поэтапного повышения цен на топливо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С 21 октября в Беларуси 20 раз за год изменяется стоимость автомобильного топлива. Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с октября 2017 года по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)