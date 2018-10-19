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«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи
Новости Беларуси. На генеральную уборку территории центра олимпийской подготовки «Раубичи» выехали сотрудники Министерства лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь в составе большого трудового десанта эту октябрьскую субботу проводит и генеральный директор СТВ. Участники акции приводят в порядок и облагораживают территорию.
Александр Кулик, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Виталий Бондаревич, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Это уже восьмая по счету акция. Каждый год к ней присоединяются тысячи добровольцев. В 2018 году марафон посвящен теме «Малой родины».
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«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи
Новости Беларуси. На генеральную уборку территории центра олимпийской подготовки «Раубичи» выехали сотрудники Министерства лесного хозяйства, сообщили в...
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