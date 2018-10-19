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«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

20.10.2018 15:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На генеральную уборку территории центра олимпийской подготовки «Раубичи» выехали сотрудники Министерства лесного хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

Здесь в составе большого трудового десанта эту октябрьскую субботу проводит и генеральный директор СТВ. Участники акции приводят в порядок и облагораживают территорию.

«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

Александр Кулик, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Основная цель акции – это показать бережное отношение к нашему зеленому храму, то есть к лесу. И любой желающий может принять участие в любом лесничестве. Есть объекты, которые подобраны. В прошлом году приняли участие – мы собрали сведения из наших лесхозов, лесничеств – порядка 35 тысяч человек. Более 4000 кубометров мусора было вывезено на полигоны твердых бытовых отходов.

«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

Виталий Бондаревич, консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
В акции принимаю участие ежегодно. Считаю, что она нужна, потому что мы показываем людям, насколько становится наш лес чище благодаря таким акциям. Помощь нужна всегда – гражданская, любая. Поэтому мы помогаем, чем можем.

«Показать бережное отношение к нашему зелёному храму»: сотрудники Минлесхоза выехали на субботник в Раубичи

Это уже восьмая по счету акция. Каждый год к ней присоединяются тысячи добровольцев. В 2018 году марафон посвящен теме «Малой родины».

 
 
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Новости Беларуси. На генеральную уборку территории центра олимпийской подготовки «Раубичи» выехали сотрудники Министерства лесного хозяйства, сообщили в...
 
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