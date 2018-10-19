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"Еще семь лет назад цены переписывали вручную". Как собирают данные для официальной статистики
20.10.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
«Один программист, который тестировал программу для планшета, сказал, что даже за свою зарплату он не согласился бы на эту работу. Слякоть, дождь, люди нервные в магазинах», — рассказывает Светлана Назарова, которая работает регистратором цен. Эти специалисты ежедневно обходят магазины и фиксируют цены. Другим способом данные получить невозможно, поэтому без такой скрупулезной работы обойтись нельзя.
FINANCE.TUT.BY отправился в один из минских супермаркетов вместе с регистратором цен, чтобы увидеть, как собираются данные для официальной статистики по ценам на товары и услуги.
«Приходили домой и ночами формировали базу»
Обычный рабочий день Светланы Назаровой начинается не в офисе, а в магазине. В руках у нее планшет, куда женщина заносит действующие цены. На экране отображается табличка, где указаны название продукта и его характеристики.
— Вот, смотрите, перловка. Стоимость заносили в базу ровно месяц назад, поэтому нужно обновить данные. Мы используем скользящий метод регистрации. Если товар зарегистрирован на 12-е число, то в следующем месяце его нужно найти в тот же самый срок. Плюс-минус два дня, потому что бывают перебои с поставками, — рассказывает регистратор.
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«Один программист, который тестировал программу для планшета, сказал, что даже за свою зарплату он не согласился бы на эту работу. Слякоть, дождь, люди нервные в...
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