"Еще семь лет назад цены переписывали вручную". Как собирают данные для официальной статистики

«Один программист, который тестировал программу для планшета, сказал, что даже за свою зарплату он не согласился бы на эту работу. Слякоть, дождь, люди нервные в магазинах», — рассказывает Светлана Назарова, которая работает регистратором цен. Эти специалисты ежедневно обходят магазины и фиксируют цены. Другим способом данные получить невозможно, поэтому без такой скрупулезной работы обойтись нельзя.

FINANCE.TUT.BY отправился в один из минских супермаркетов вместе с регистратором цен, чтобы увидеть, как собираются данные для официальной статистики по ценам на товары и услуги.



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«Приходили домой и ночами формировали базу»

Обычный рабочий день Светланы Назаровой начинается не в офисе, а в магазине. В руках у нее планшет, куда женщина заносит действующие цены. На экране отображается табличка, где указаны название продукта и его характеристики.

— Вот, смотрите, перловка. Стоимость заносили в базу ровно месяц назад, поэтому нужно обновить данные. Мы используем скользящий метод регистрации. Если товар зарегистрирован на 12-е число, то в следующем месяце его нужно найти в тот же самый срок. Плюс-минус два дня, потому что бывают перебои с поставками, — рассказывает регистратор.