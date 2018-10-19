ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Еще семь лет назад цены переписывали вручную". Как собирают данные для официальной статистики

20.10.2018 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

«Один программист, который тестировал программу для планшета, сказал, что даже за свою зарплату он не согласился бы на эту работу. Слякоть, дождь, люди нервные в магазинах», — рассказывает Светлана Назарова, которая работает регистратором цен. Эти специалисты ежедневно обходят магазины и фиксируют цены. Другим способом данные получить невозможно, поэтому без такой скрупулезной работы обойтись нельзя.

FINANCE.TUT.BY отправился в один из минских супермаркетов вместе с регистратором цен, чтобы увидеть, как собираются данные для официальной статистики по ценам на товары и услуги.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59897.php

"Еще семь лет назад цены переписывали вручную". Как собирают данные для официальной статистики

«Приходили домой и ночами формировали базу»

Обычный рабочий день Светланы Назаровой начинается не в офисе, а в магазине. В руках у нее планшет, куда женщина заносит действующие цены. На экране отображается табличка, где указаны название продукта и его характеристики.

— Вот, смотрите, перловка. Стоимость заносили в базу ровно месяц назад, поэтому нужно обновить данные. Мы используем скользящий метод регистрации. Если товар зарегистрирован на 12-е число, то в следующем месяце его нужно найти в тот же самый срок. Плюс-минус два дня, потому что бывают перебои с поставками, — рассказывает регистратор.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Один программист, который тестировал программу для планшета, сказал, что даже за свою зарплату он не согласился бы на эту работу. Слякоть, дождь, люди нервные в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Министерство информации заблокировало 12 сайтов и 6 страниц «ВКонтакте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика