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Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

20.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома

 

В четверг, 18 октября, в рамках проведения в Республике Беларусь единого Дня информирования член информационно-пропагандистской группы МВД Республики Беларусь – начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» – генерал-майор милиции Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома.

Сотрудникам райотдела Валерий Полищук содержательно напомнил о традициях белорусского народа, о сохранении и развитии национальной культуры страны, рассказал об итогах вступительной кампании 2018 года в учреждения образования МВД Республики Беларусь. Генерал-майор милиции затронул вопросы необходимости реализации принципов толерантности, гендерного, расового, религиозного равенства и социальной справедливости, формирования общего культурного фонда мировой цивилизации, а также проинформировал присутствующих о состоянии криминогенной обстановки в Республике Беларусь в январе – сентябре 2018 г.

В завершение мероприятия за образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел нагрудным памятным знаком «70 год Магілёўскаму інстытуту МУС», награждены сотрудники отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома – в прошлом выпускники УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» –старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции майор милиции Виктор Подобед  и старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции майор милиции Александр Гончаров.

Александр КОВУНОВ.

Фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.

 
 
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  В четверг, 18 октября, в рамках проведения в Республике Беларусь единого Дня информирования член информационно-пропагандистской группы МВД Республики Беларусь
 
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