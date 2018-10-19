











































В четверг, 18 октября, в рамках проведения в Республике Беларусь единого Дня информирования член информационно-пропагандистской группы МВД Республики Беларусь – начальник учреждения образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» – генерал-майор милиции Валерий Полищук выступил перед личным составом отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома.

Сотрудникам райотдела Валерий Полищук содержательно напомнил о традициях белорусского народа, о сохранении и развитии национальной культуры страны, рассказал об итогах вступительной кампании 2018 года в учреждения образования МВД Республики Беларусь. Генерал-майор милиции затронул вопросы необходимости реализации принципов толерантности, гендерного, расового, религиозного равенства и социальной справедливости, формирования общего культурного фонда мировой цивилизации, а также проинформировал присутствующих о состоянии криминогенной обстановки в Республике Беларусь в январе – сентябре 2018 г.

В завершение мероприятия за образцовое исполнение служебных обязанностей и успешное выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел нагрудным памятным знаком «70 год Магілёўскаму інстытуту МУС», награждены сотрудники отдела внутренних дел Костюковичского райисполкома – в прошлом выпускники УО «Могилевский институт МВД Республики Беларусь» –старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции майор милиции Виктор Подобед и старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска криминальной милиции майор милиции Александр Гончаров.

Александр КОВУНОВ.

Фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.